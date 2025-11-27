Σφοδρή πρωινή βροχόπτωση στην Αττική: Μποτιλιάρισμα στους δρόμους -25' καθυστερήσεις στην Αττική Οδό - iefimerida.gr

Σφοδρή βροχόπτωση σημειώθηκε στο κέντρο της Αθήνας γύρω στις 07:00 το πρωί με αποτέλεσμα να σημειώνονται από νωρίς προβλήματα στους δρόμους.

Τη στιγμή που η δυτική Ελλάδα πλήττεται σφόδρα από την κακοκαιρία Adel, φαινόμενα εκδηλώνονται από το πρωί και σε μεγάλο τμήμα της Αττικής, με την κίνηση να είναι αυξημένη στο οδικό δίκτυο.

Δείτε το βίντεο του Orange με τη βροχη στην Αθήνα﻿

Μποτιλιάρισμα στους δρόμους

Μποτιλιάρισμα επικρατεί στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι σχεδόν τον Ασπρόπυργο, όπου σε ορισμένα σημεία δεν λειτουργούν τα φανάρια.

Προβλήματα στην Αθηνών-Λαμίας (Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος - κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος). Σχεδόν ακίνητα τα οχήματα σε Λ. Κηφισίας, Βασ. Σοφίας, Βασ. Κωνσταντίνου.

Μποτιλιάρισμα σε Σχιστού, Λιμάνι Πειραιά και Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη -ρεύμα προς Πειραιά).﻿

Στο κόκκινο ο χάρτης της Αθήνας

Κινηση στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία, 5΄-10΄ από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο: 20΄-25' από Δημοκρατίας έως Κηφισίας, 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.

Δείτε live την κίνηση ΕΔΩ