 Βροχή οι κλήσεις των 350 ευρώ σε οδηγούς και επιβάτες -Αυτή είναι η παράβαση που δεν συγχωρεί η Τροχαία - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Βροχή οι κλήσεις των 350 ευρώ σε οδηγούς και επιβάτες -Αυτή είναι η παράβαση που δεν συγχωρεί η Τροχαία

Μπλόκο
Πάνω από 1.000 παραβάσεις μέσα σε 1 εβδομάδα
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Περισσότερες από 1.000 παραβάσεις βεβαίωσαν οι άνθρωποι της Τροχαίας μοιράζοντας πρόστιμα δεκάδων χιλιάδων ευρώ σε οδηγούς και επιβάτες.

Συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι ενημερωτικές δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με σκοπό την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δίκυκλων, καθώς και των χρηστών Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων).

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