Βροχές και καταιγίδες από την Κυριακή: Ποιες περιοχές κινδυνεύουν με πλημμύρες, η πρόγνωση Καντερέ στο iefimerida - iefimerida.gr

Με βροχές και καταιγίδες αναμένεται να κάνει ποδαρικό ο Νοέμβριος, καθώς δύο διαδοχικές ατμοσφαιρικές διαταραχές θα επηρεάσουν τη χώρα από την Κυριακή έως και την Τρίτη, φέρνοντας έντονα καιρικά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου κ. Νίκου Καντερέ στο Iefimerida, στο επίκεντρο της κακοκαιρίας θα βρεθούν κυρίως τα δυτικά τμήματα της χώρας, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν και τοπικές πλημμύρες.

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Η Αττική θα επηρεαστεί από βροχές και καταιγίδες, χωρίς ωστόσο να αναμένονται φαινόμενα μεγάλης έντασης, ενώ από την Τετάρτη η είσοδος των βοριάδων θα οδηγήσει σε περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας.

Αναλυτικά η πρόγνωση του μετεωρολόγου κ. Νίκου Καντερέ στο Iefimerida:

«Με βροχές και καταιγίδες έρχεται ο Νοέμβριος καθώς δύο ατμοσφαιρικές διαταραχές προερχόμενες από βαρομετρικό χαμηλό στην κεντρική μεσόγειο και δημιουργήθηκαν από ψυχρές αέριες μάζες οι οποίες ήρθαν από την κεντρική Ευρώπη προβλέπεται διαδοχικά από Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη οι διαταραχές αυτές να επηρεάσουν όλη τη χώρα με βροχές και καταιγίδες που κατά τόπους θα είναι ισχυρές.

Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας

Σύμφωνα με τον κ. Καντερέ, είναι αρκετά πιθανόν να έχουμε τοπικές πλημμύρες. «Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο είναι τα νησιά του Ιονίου, η Ήπειρος, η δυτική Στερεά, η νότια και δυτική Πελοπόννησος, ενώ καθώς τα συστήματα θα περάσουν την πλευρά του Αιγαίου, επίσης θα επηρεαστούν η Θράκη, η ανατολική και κεντρική Μακεδονία, τα νησιά του ανατολικού και βόρειου Αιγαίου.

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Σε ό,τι αφορά περιοχές οι οποίες επλήγησαν και σημειώθηκαν πλημμύρες κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου, όπως η Κρήτη, Εύβοια και πρόσφατα το νότιο Πήλιο δεν θα επηρεαστούν σε τέτοιο βαθμό. Ούτε επίσης τα έντονα φαινόμενα που θα χτυπήσουν κυρίως τη δυτική Ελλάδα δεν θα έχουν την ένταση και τη διάρκεια των προηγούμενων συστημάτων».

Άστατος ο καιρός στην Αττική - Πότε υποχωρούν τα φαινόμενα και πέφτει η θερμοκρασία

«Στην Αττική, την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη, παρότι οι άνεμοι θα είναι έντονοι, θα έχει κατά περιόδους βροχές και καταιγίδες, αλλά όχι με μεγάλη ένταση, κάτι όμως που πρέπει να εξεταστεί με τα ραντάρ για να είμαστε ακριβής.

Όσον αφορά τη θερμοκρασία, θα είναι λίγο κάτω από τα κανονικά επίπεδα. Στην Αθήνα για παράδειγμα θα κυμανθεί από τους 12 έως τους 17 βαθμούς Κελσίου, με συννεφιά και βροχές. Τα δύο αυτά συστήματα θα εξασθενήσουν την Τρίτη και από τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, έτσι ώστε από την Τέταρτη, να εισέλθουν οι βοριάδες για να πέσει κι άλλο η θερμοκρασία».