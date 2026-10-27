Κακοκαιρία: Μήνυμα από το 112 σε Εύβοια, Μαγνησία, Σποράδες για βροχές την 28η Οκτωβρίου -«Περιορίστε τις μετακινήσεις σας» - iefimerida.gr

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η Εύβοια λόγω της κακοκαιρίας που αναμένεται να φέρει βροχές και καταιγίδες ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου.

Μάλιστα, για το λόγο αυτό, το απόγευμα της Τρίτης εστάλη μήνυμα από το 112 προς όλους τους πολίτες προκειμένου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

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Το μήνυμα που εστάλη από το 112 για την Εύβοια

«Βροχές και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές, θα εκδηλωθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας καθ’ όλη τη διάρκεια της Τετάρτης 28/10. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Προειδοποίηση και για Μαγνήσια και Σποράδες

Το ίδιο μήνυμα εστάλη και σε όσους βρίσκονται σε Μαγνησία και Σποράδες, περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας που θα φέρει ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ανήμερα της εθνικής επετείου.