Βρέθηκαν υπολείμματα πουλιών στον κινητήρα του Boeing της Ryanair με το σπασμένο παράθυρο -Τι αποκαλύπτει νέα έκθεση - iefimerida.gr

Υπολείμματα πουλιών βρέθηκαν στον κινητήρα του αεροσκάφους της Ryanair, το οποίο στις 10 Ιουλίου αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα λίγο μετά την απογείωσή του από την Ελλάδα, με αποτέλεσμα επιβάτης να απορροφηθεί μερικώς από σπασμένο παράθυρο.

Η αμερικανική Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB), που έχει αναλάβει την έρευνα, ανακοίνωσε επίσης ότι εξετάζει εάν το περιστατικό συνδέεται με προηγούμενες βλάβες κινητήρων του ίδιου τύπου αεροσκάφους Boeing 737 NG, μεταδίδει το Reuters.

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O 61χρονος Λιούμπισα Κάροβιτς, επιβάτης της Ryanair﻿ που βρέθηκε σχεδόν έξω από το αεροπλάνο κατά τη διάρκεια πτήσης, όταν έσπασε το παράθυρο που ήταν δίπλα στη θέση του, τη γλίτωσε με ελαφρύ τραυματισμό, αλλά το περιστατικό προκάλεσε ανησυχία.

Τέσσερις αναφορές για προσκρούσεις πουλιών

Σύμφωνα με την προκαταρκτική έκθεση, το πλήρωμα είχε αναφέρει τέσσερις πιθανές προσκρούσεις πουλιών στον κινητήρα Νο 2 κατά τους 12 μήνες πριν από το περιστατικό. Σε δύο από αυτές τις περιπτώσεις φέρεται να εντοπίστηκαν υπολείμματα πουλιών, χωρίς ωστόσο να διαπιστωθεί ζημιά κατά τους ελέγχους συντήρησης.

Ο κινητήρας CFM, που κατασκευάζεται από κοινοπραξία της γαλλικής Safran και της αμερικανικής GE, είχε ελεγχθεί τον Μάιο χωρίς να εντοπιστούν προβλήματα.

Η έρευνα εξετάζει πιθανή σύνδεση με ένα δυστύχημα της Southwest το 2019. Το αεροσκάφος, που κατευθυνόταν προς τη Γερμανία, έχασε πίεση και αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει επείγουσα προσγείωση, αφού τμήμα του κινητήρα αποκολλήθηκε και χτύπησε σε παράθυρο.

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Έρευνες από παλιότερα περιστατικά

Η NTSB εξετάζει εάν υπάρχουν ομοιότητες με περιστατικό της Southwest Airlines τον Απρίλιο του 2018, όταν η βλάβη του κινητήρα προκάλεσε τον μερικό εκτοπισμό επιβάτη από παράθυρο και τον θάνατό του.

Η υπηρεσία ανέφερε ότι γνωρίζει προηγούμενα περιστατικά με παρόμοιους κινητήρες, τα οποία προκάλεσαν ζημιές, αλλά τόνισε ότι οι σχετικές ομοιότητες εξακολουθούν να διερευνώνται.

Ο διοικητής της FAA, Bryan Bedford, δήλωσε στο Reuters ότι «οι πρώτες ενδείξεις δεν δείχνουν ότι το πρόσφατο πρόβλημα της Ryanair συσχετίζεται με το περιστατικό της Southwest».