Βρέθηκαν πάνω από 480 πλαστοί πίνακες γνωστών ζωγράφων: Συνελήφθη δικηγόρος, εξαπάτησε λογιστή για 300.000 ευρώ - iefimerida.gr

Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνέλαβαν το πρωί της Τρίτης 25 Νοεμβρίου δύο Έλληνες, ηλικίας 42 και 57 ετών.

Ο ένας εκ των δύο συλληφθέντων, ο 57χρονος, είναι δικηγόρος, τον οποίο κατήγγειλε θύμα φερόμενης απάτης του. Ο δικηγόρος είναι και ο συλληφθείς στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν τα όπλα που κατασχέθηκαν.

Συγκεκριμένα, το θύμα, επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης μεγάλου λογιστικού γραφείου,κατήγγειλε ότι έδωσε στον δικηγόρο το ποσό των 300.000 ευρώ για να πάρει ράβδους χρυσού. Ωστόσο, αντιλήφθηκε ότι οι ράβδοι χρυσού ήταν ψεύτικες, τους το είπε και του έδωσαν αντί αυτού πίνακες, υποτίθεται, αυθεντικούς και γνωστών ζωγράφων. Ωστόσο, κατάλαβε ότι και οι πίνακες ήταν ψεύτικοι και προχώρησε στη σχετική καταγγελία στην ΕΛ.ΑΣ.

Επιπρόσθετα, υπήρχαν πλαστά έργα του αναγνωρισμένου Έλληνα ζωγράφου Κωνσταντίνου Παρθένη, έργα του οποίου έχουν χαρακτηριστεί μνημεία νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Σε ότι αφορά στα όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή του δικηγόρου, τα δύο ήταν μη καταχωρημένα, το ένα είχε κατασχεθεί από την ΕΛΑΣ από άτομο το 1992 και το τέταρτο βρισκόταν νόμιμα στην κατοχή του.

Συλλήψεις για πλαστά έργα τέχνης

Οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης, για δοσοληψία πλήθους πλαστών πινάκων ζωγραφικής, ενώ ο 57χρονος κατηγορείται επιπλέον για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ., σε επιχείρηση του Τμήματος Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών πραγματοποιήθηκαν έρευνες, παρουσία δικαστικών λειτουργών, σε οικίες των κατηγορουμένων, καθώς και σε άλλους χώρους, όπου συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

481 έργα τέχνης - πίνακες ζωγραφικής,

2 έγγραφα - πιστοποιητικά γνησιότητας,

4 πιστόλια και 6 γεμιστήρες,

370 φυσίγγια διαφόρων μετρημάτων,

5 θήκες πιστολιών,

2 κινητά τηλέφωνα, καταγραφικό μηχάνημα, καθώς και οθόνη με κάρτα μνήμης.

Σύμφωνα με γνωμάτευση πραγματογνώμονα, προέκυψε ότι στην πλειονότητά τους οι πίνακες ζωγραφικής είναι πλαστοί.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

