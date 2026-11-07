Μυστήριο με τον θάνατο βρέφους στη Νέα Φιλαδέλφεια -Στο μικροσκόπιο οι πέντε ώρες από τη γέννηση έως τον θάνατό του - iefimerida.gr

Τραγωδία σημειώθηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια, όταν βρέφος πέθανε πέντε ώρες μετά τη γέννησή του σε σπίτι.



Όπως έγραψε η Κάτια Νιάκαρη στο iefimerida.gr, το μωρό γεννήθηκε φυσιολογικά, παρουσία μαίας, στο σπίτι περίπου στη 01:00 τα ξημερώματα. Μετά τη γέννησή του, κατά πληροφορίες, φέρεται να μην ανέπνεε κανονικά. Εν συνεχεία φέρεται να παρουσίασε σημάδια ζωής και η μητέρα να το θήλασε κανονικά.



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Πέντε ώρες, όμως, αργότερα, στις 06:00 το βρέφος κατέληξε. Η μαία φέρεται να προσπάθησε να επαναφέρει το βρέφος, εφαρμόζοντας καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), ενώ είχε ήδη ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ.



Το νεογνό διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα», όπου οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να το κρατήσουν στη ζωή. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειές τους, το βρέφος κατέληξε.



Θάνατος βρέφους στη Νέα Φιλαδέλφεια: Εξετάζεται το ιατρικό ιστορικό της εγκυμοσύνης



Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με τους αστυνομικούς να προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ και να εντοπίσουν τι συνέβη στις πέντε ώρες μετά τον τοκετό.



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Ιδιαίτερο βάρος στην έρευνα αποκτά και η στάση της μαίας μετά το περιστατικό. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, φέρεται να αποχώρησε από την κατοικία της οικογένειας και να μετέβη κανονικά στην εργασία της. Οι Αρχές εξετάζουν τον ρόλο της στον τοκετό, τις ενέργειες στις οποίες προχώρησε μετά τη γέννηση, αλλά και τις αποφάσεις που ελήφθησαν κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα.



Παράλληλα, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και το ιατρικό ιστορικό της εγκυμοσύνης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρχαν ενδείξεις ή παράγοντες κινδύνου που θα καθιστούσαν απαραίτητη τη διενέργεια του τοκετού σε οργανωμένη μαιευτική μονάδα.



Κατά πληροφορίες, η μητέρα φέρεται να φοβόταν να γεννήσει σε μαιευτήριο και επέλεξε τον τοκετό στο σπίτι, με τη συνδρομή μαίας. Η οικογένεια έχει ακόμη δύο παιδιά.



Τα κρίσιμα ερωτήματα αναμένεται να απαντηθούν μέσα από τις καταθέσεις των εμπλεκομένων, την εξέταση του ιατρικού ιστορικού αλλά και την ιατροδικαστική εξέταση. Αυτή αναμένεται να προσδιορίσει τα ακριβή αίτια θανάτου και να αποσαφηνίσει εάν υπήρχε κάποιο παθολογικό πρόβλημα ή εάν προηγήθηκαν επιπλοκές που θα μπορούσαν να είχαν αντιμετωπιστεί διαφορετικά.



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Μιλώντας στο ERTnews, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, περιέγραψε όσα τους ανέφεραν, χαρακτηρίζοντας ως «λάθος» την απόφαση της μαίας να μην συνοδεύσει το νεογνό στο νοσοκομείο.



«Η μητέρα ακολούθησε μαζί με τον σύζυγό της το μωρό και έγινε εισαγωγή της στη μαιευτική κλινική. Είναι καλά στην υγεία της, αλλά σοκαρισμένη γι’ αυτό που συνέβη» είπε μεταξύ άλλων.



Ο κ. Γιαννάκος ανέφερε ότι υπήρχαν βίντεο με τη γέννα του παιδιού και υπήρχε μία προσοχή στον τοκετό. «Θήλασε και δύο φορές το παιδί, αλλά δυστυχώς όταν ξύπνησε το πρωί το είδε άσφυγμο. Βέβαια αν υπήρχε ένα νοσοκομειακό περιβάλλον αυτά θα είχαν αποφευχθεί» τόνισε.