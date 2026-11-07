Βράσιμο φλούδας λεμονιού και κανέλας: Γιατί συνιστάται και ποια είναι τα οφέλη του - iefimerida.gr

Τα σπιτικά κόλπα για τον αρωματισμό του σπιτιού έχουν κερδίσει δημοτικότητα μεταξύ εκείνων που αναζητούν απλούς και οικονομικούς τρόπους για να βελτιώσουν το άρωμα της κουζίνας της τραπεζαρίας ή του σαλονιού τους.

Μεταξύ των πιο δημοφιλών επιλογών είναι ένα μείγμα που απαιτεί μόνο δύο συστατικά, φλούδα λεμονιού και κανέλα σε μια κατσαρόλα με ζεστό νερό.

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Όταν βράσουν τα δύο συστατικά απελευθερώνουν αρωματικές ουσίες που διασκορπίζονται στον αέρα, δημιουργώντας ένα δροσερό και πικάντικο άρωμα.

Αυτός ο συνδυασμός με τις φλούδες λεμονιού μπορεί να είναι βοηθητικός κυρίως μετά το μαγείρεμα φαγητών με έντονες μυρωδιές, όπως ψάρι, κρεμμύδια ή τηγανητά για να κάνει ευχάριστη την ατμόσφαιρα του σπιτιού.

Φλούδα λεμονιού και κανέλα για να αρωματίσετε το σπίτι σας

φλούδα από 1 λεμόνι.

1 ή 2 ξυλάκια κανέλας.

1 λίτρο νερό.

1 μεσαία κατσαρόλα

Φλούδα πορτοκαλιού ή μερικές φέτες τζίντζερ, προαιρετικά.



Βήμα βήμα:

Πλύνετε το λεμόνι, καθαρίστε καλά την επιφάνεια πριν αφαιρέσετε τη φλούδα.

Κόψτε τη φλούδα και χωρίστε την σε μεσαίου μεγέθους κομμάτια.

Προσθέστε το νερό. βάλτε περίπου ένα λίτρο σε μια κατσαρόλα.

Ενσωματώστε τα υλικά, προσθέστε τη φλούδα λεμονιού και ένα ή δύο ξυλάκια κανέλας.

Βράστε το παρασκεύασμα.

Χαμηλώστε τη φωτιά και αφήστε να βράσει για περίπου 20 έως 30 λεπτά.

Προσθέστε περισσότερο νερό εάν η στάθμη πέσει πολύ χαμηλά.

Σβήστε την εστία και αφήστε το παρασκεύασμα να κρυώσει.

Το άρωμα από το βράσιμο σκορπίζεται στον αέρα του σπιτιού ενώ μπορείτε να το διατηρήσετε σε ένα μπουκάλι και να ψεκάζετε με το υγρό πάνω σε πάγκους, στα μαξιλάρια του καναπέ, ακόμα και στις κουρτίνες.