«Βουλιάζει» από κόσμο το Ελαφονήσι στα Χανιά: Το αδιαχώρητο στην παραλία - iefimerida.gr

Εικόνες που προκαλούν έντονο προβληματισμό καταγράφονται στο Ελαφονήσι, την παγκοσμίως διάσημη παραλία των Χανίων, που είναι ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2000.



Σημερινές εικόνες από ζωντανή κάμερα δείχνουν από το πρωί χιλιάδες τουρίστες να έχουν κατακλύσει την παραλία με τα γαλαζοπράσινα νερά και τη ροζ άμμο, η οποία μάλιστα βραβεύθηκε στη δεύτερη θέση στα Travellers Choice Awards του Trip Advisor.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το εξωτικό Ελαφονήσι είναι ασφυκτικά γεμάτο, με εκατοντάδες ομπρέλες ακόμα και πάνω στα βράχια μέσα στην θάλασσα και τους λουόμενους να είναι ο ένας πάνω στον άλλον.

Δείτε τις εικόνες απίστευτου συνωστισμού:

Σημερινές εικόνες από ζωντανή κάμερα στο Ελαφονήσι Χανίων

Σημερινές εικόνες από ζωντανή κάμερα στο Ελαφονήσι Χανίων

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημερινές εικόνες από ζωντανή κάμερα στο Ελαφονήσι Χανίων

Σημερινές εικόνες από ζωντανή κάμερα στο Ελαφονήσι Χανίων

Καθώς η περιοχή είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα Natura 2000, που σημαίνει ότι είναι προστατευόμενη, οι εικόνες προκαλούν προβληματισμό, τόσο για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, όσο και για τον υπερτουρισμό.

Όπως μάλιστα σημειώνει η τοπική ιστοσελίδα Zarpanews, για την προστασία του οικοσυστήματος, πριν από τρία χρόνια τοποθετήθηκε μπάρα στην είσοδο της παραλίας και δημιουργήθηκαν πάρκινγκ, ώστε να μην πλησιάζουν τροχοφόρα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, οι σημερινές εικόνες προκαλούν αρκετά ερωτηματικά για το εάν αυτό το μέτρο αρκεί για την προστασία της παραλίας Natura, για το εάν το Ελαφονήσι δέχεται καθημερινά περισσότερο κόσμο από όσο μπορεί να αντέξει και αν τελικά πρέπει να ληφθούν περισσότερα και καταλληλότερα μέτρα, πριν να υπάρξει σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα.