Στη Βουλή η τροπολογία που διευκολύνει την πρόσβαση των ασθενών στους ειδικούς γιατρούς - iefimerida.gr

Στη Βουλή κατατέθηκε η τροπολογία του υπουργείου Υγείας που διευκολύνει την πρόσβαση των ασθενών στους ειδικούς γιατρούς.

Σύμφωνα με το αρχικό νομοθετικό πλαίσιο για τον τρόπο εφαρμογής του νέου θεσμού του προσωπικού γιατρού, η παραπομπή σε άλλους γιατρούς πραγματοποιούνταν αποκλειστικά από τον προσωπικό γιατρό, στον οποίο ο πολίτης ήταν εγγεγραμμένος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με την τροποποίηση της διάταξης του συστήματος παραπομπών, η οποία κατετέθη ήδη στη Βουλή, επιλύονται πρακτικά και λειτουργικά εμπόδια που προέκυψαν κατά τη διαδικασία της ενεργοποίησης και της εφαρμογής του εν λόγω συστήματος παραπομπών.

Συγκεκριμένα, η ρύθμιση αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τη διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψιν τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας του συστήματος Υγείας, όπως η αντικειμενική αδυναμία εξεύρεσης προσωπικού ιατρού σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως, για παράδειγμα, οι προσωρινές απουσίες γιατρών (άδειες, ασθένειες, κενές θέσεις) και οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες (δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες περιοχές).

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των πολιτών σε γιατρούς και σε δομές του δημόσιου συστήματος Υγείας, αλλά και σε ιδιώτες παρόχους - συμβεβλημένους με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), ακόμη και σε περιπτώσεις όπου δεν είναι εφικτή η εξυπηρέτησή τους από τον προσωπικό γιατρό στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι σημαίνει αυτό για τον πολίτη

Με την νέα ρύθμιση και σε περιπτώσεις που υφίσταται αντικειμενική δυσκολία εξεύρεσης προσωπικού γιατρού, ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να απευθύνεται σε γιατρό ειδικότητας γενικής/οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας, προκειμένου να πραγματοποιείται η αρχική παραπομπή στο σύστημα.

Ο πολίτης δεν θα υφίσταται οικονομική επιβάρυνση για επισκέψεις σε γιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή σε συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ., υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτει παραπεμπτικό από τον προσωπικό του γιατρό ή από οποιονδήποτε γενικό ιατρό ή παθολόγο ή υπόχρεο προσωπικό γιατρό (πρώην αγροτικό ιατρό).

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, στόχος της ρύθμισης είναι η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας να καταστεί το βασικό σημείο εξυπηρέτησης και η κύρια πύλη εισόδου των πολιτών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αποσκοπώντας στην ορθολογικότερη διαχείριση και την αύξηση της διαθεσιμότητας των ραντεβού των πολιτών με άλλους ειδικούς γιατρούς, τα οποία θα δεσμεύονται ηλεκτρονικά με βάση το ιατρικό παραπεμπτικό.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι με την ενεργοποίηση του συστήματος παραπομπών (μέσω παραπεμπτικού από γιατρό της ΠΦΥ), τροποποιείται και η διαδικασία ηλεκτρονικής δέσμευσης ραντεβού, για την οποία θα απαιτείται πλέον η ύπαρξη παραπεμπτικού.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διευκρινίζεται ότι οι πολίτες με χρόνια νοσήματα θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν όσα ραντεβού είναι αναγκαία για χρονικό διάστημα ενός έτους με την έκδοση ενός μόνο παραπεμπτικού.

Για τους πολίτες που δεν διαθέτουν προσωπικό γιατρό, σε κάθε περίπτωση, διασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβασή τους σε γιατρούς της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Κέντρα Υγείας, Τ.ΟΜ.Υ., Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης ιατρικού παραπεμπτικού, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.