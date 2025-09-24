 Βουλή: Σε ονομαστική ψηφοφορία θα τεθεί η ρύθμιση για τη διοίκηση της ΔΕΘ - iefimerida.gr
Βουλή: Σε ονομαστική ψηφοφορία θα τεθεί η ρύθμιση για τη διοίκηση της ΔΕΘ

Ο συνεδριακός χώρος της 88ης ΔΕΘ
Ο συνεδριακός χώρος της ΔΕΘ / EUROKINISSI
Αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας κατέθεσαν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ στο άρθρο του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Πρόκειται για το ν/σ «Ενίσχυση σκοπού, επαναπροσδιορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου και σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής στην εταιρεία ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. -Αντικατάσταση παρ. 15 και προσθήκη παρ. 13Α και 15Α στο άρθρο 12 του ν. 4109/2013».

Η αντιπολίτευση έχει καταγγείλει ότι με τις ρυθμίσεις του συγκεκριμένου άρθρου αποκλείονται οι παραγωγικοί φορείς από τη Διοίκηση της ΔΕΘ ΑΕ και η συμμετοχή τους περιορίζεται σε μια συμβουλευτική επιτροπή, χωρίς εκτελεστικές αρμοδιότητες.

