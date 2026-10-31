Στη Βουλή το νομοσχέδιο για το νέο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» -Η ρύθμιση για γήπεδο 52.000 θέσεων - iefimerida.gr

Στη Βουλή κατατέθηκε η νομοθετική ρύθμιση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του νέου γηπέδου «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που κατατέθηκε στη Βουλή με τίτλο: «Βελτίωση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1711 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2024 για την τροποποίηση των οδηγιών (ΕΕ) 2018/2001 και (ΕΕ) 2019/944 και λοιπές διατάξεις»

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Η ρύθμιση για το «Γ. Καραϊσκάκης»

Παραχωρείται υπό όρους η χρήση, διοίκηση και διαχείριση του χώρου του Σταδίου για 49 έτη. Η ρύθμιση προβλέπει αύξηση της χωρητικότητάς του -από κατ’ εκτίμηση ενδεικτικά 33.500 σε 52.000 θέσεις-, μέσω της διαμόρφωσης κερκίδων και της κατασκευής νέου ελαφρού στεγάστρου.

Παράλληλα, καθορίζονται συγκεκριμένα ανώτατα όρια ύψους για τις εγκαταστάσεις, τις νέες εξέδρες και τη στέγη του γηπέδου. Το μέγιστο ύψος του στεγάστρου θα φτάνει τα 52 μέτρα από το εξωτερικό περίγραμμα, ενώ από το επίπεδο του αγωνιστικού χώρου θα μπορεί να αγγίζει τα 58 μέτρα.

Το νέο πλαίσιο ορίζει επίσης ανώτατο συντελεστή δόμησης 0,75 και ποσοστό κάλυψης 60%. Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τη χρήση των χώρων, καθώς τουλάχιστον το 65% της επιτρεπόμενης δόμησης θα αφορά αποκλειστικά αθλητικές δραστηριότητες.

Το υπόλοιπο 35% θα μπορεί να αξιοποιηθεί για συνοδευτικές και εμπορικές χρήσεις.

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Για την κατασκευή, ανακατασκευή, επέκταση και την αναβάθμιση του γηπέδου και των αναγκαίων συνοδών εγκαταστάσεών του, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων, η ταύτιση της οικοδομικής γραμμής με τη ρυμοτομική γραμμή, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής, αποκλειστικά για τους παραπάνω σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται οι εγκεκριμένες ρυμοτομικές γραμμές, οι κοινόχρηστοι χώροι και η ασφαλής λειτουργία του οδικού δικτύου και ότι τηρούνται οι λοιπές απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.

Tουλάχιστον 1.800 θέσεις στάθμευσης

Επίσης, προβλέπονται τουλάχιστον 1.800 θέσεις στάθμευσης, επικαιροποίηση της υφιστάμενης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) κατόπιν εκπόνησης μελέτης διαχείρισης κυκλοφορίας και έκδοση της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης από τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισμού.

Στόχος της ρύθμισης είναι η προσαρμογή του γηπέδου στις σύγχρονες και διεθνείς προδιαγραφές, η ενίσχυση της λειτουργικότητας και της ασφάλειάς του και η αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών, με χρηματοδότηση των απαιτούμενων εργασιών από την ΠΑΕ Ολυμπιακός.

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Επιπροσθέτως, παραχωρείται υπό όρους η χρήση, διοίκηση και διαχείριση του χώρου του Σταδίου για σαράντα εννέα (49) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης παραχώρησης μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και του σωματείου με την επωνυμία «Ολυμπιακός Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιώς».