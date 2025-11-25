Βουλή: Φωταγωγήθηκε με το Orange the World για την ημέρα ενάντια στην έμφυλη βία κατά των γυναικών - iefimerida.gr

Με το χρώμα της εκστρατείας του ΟΗΕ, Orange the World, «ντύθηκε» απόψε το Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα ενάντια στην Έμφυλη Βία κατά των Γυναικών.

Η Βουλή στέλνει με αυτό τον τρόπο ηχηρό μήνυμα καταδίκης κάθε μορφής βίας αλλά και δέσμευσης για ισότητα, σεβασμό και αλληλεγγύη προς κάθε γυναίκα-θύμα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της Βουλής, η συμβολική αυτή ενέργεια έχει ως στόχο να υπενθυμίσει ότι καμία γυναίκα δεν είναι μόνη, και ότι η εξάλειψη της έμφυλης βίας αποτελεί υπόθεση όλης της κοινωνίας, της Πολιτείας, των θεσμών και των πολιτών.

Δυστυχώς -προστίθεται στην ανακοίνωση της Βουλής-, παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, τα καταγεγραμμένα περιστατικά έμφυλης βίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, συνεχίζουν να αυξάνονται δραματικά. Ενδεικτικά, σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα του Π.Ο.Υ., σχεδόν μία στις τρεις γυναίκες (περίπου 840 εκατ. παγκοσμίως) έχει υποστεί ενδοοικογενειακή ή σεξουαλική βία τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους.

Πρόκειται για αριθμούς ιδιαιτέρως ανησυχητικούς, ειδικά αν λάβει κανείς υπόψη ότι, ακόμη και εν έτει 2025, πολλές γυναίκες εξακολουθούν να διστάζουν να καταγγείλουν τη βία που υφίστανται, είτε λόγω φόβου και κοινωνικών πιέσεων, είτε λόγω ελλιπούς εμπιστοσύνης στους θεσμικούς μηχανισμούς. Για τον λόγο αυτό, η συνεχής εκπαίδευση των αρμόδιων υπηρεσιών και η ενίσχυση των δομών υποστήριξης αποτελούν κρίσιμες προτεραιότητες για τον περιορισμό έως και την οριστική εξάλειψη του φαινομένου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το ελληνικό Κοινοβούλιο, με αφορμή τη σημερινή ημέρα, δεσμεύεται να κρατήσει ζωντανή την υπενθύμιση ότι καμία γυναίκα δεν είναι μόνη και να σταθεί αρωγός στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος, στο οποίο κάθε θύμα θα αισθάνεται ασφαλής να μιλήσει και να ζητήσει βοήθεια. Η βία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία και πρέπει να καταδικάζεται σε κάθε μορφή της» τονίζεται στην ανακοίνωση της Βουλής των Ελλήνων.

ΑΠΕ ΜΠΕ