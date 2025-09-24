Βουλή: Επίθεση της Κωνσταντοπούλου στον βουλευτή της ΝΔ Γ. Σταμάτη για τον Πάνο Ρούτσι - iefimerida.gr

Επίθεση στον Γιώργο Σταμάτη της ΝΔ εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου για το γεγονός ότι επισκέφθηκε στο Σύνταγμα δύο φορές τον Πανό Ρούτσι «προφανώς κατ' εντολή του πρωθυπουργού, για να τον πείσει να σταματήσει την απεργία πείνας».



«Γιατί κ. Σταμάτη, ενώ εκκρεμούσε η άρση ασυλίας σας, γιατί αναλάβατε αυτή τη βρώμικη δουλειά -έχετε από πίσω σας και τον κ. Καραμανλή, και τους κυρίους Αυγενάκη και Βορίδη- να προσπαθείτε να του κάμψετε την ψυχολογία και να του λέτε εσείς ξέρετε από τι έφυγε το παιδί του. Τι ξέρετε; Τι ξέρει ο κ. Μητσοτάκης που δεν το ξέρουν οι γονείς, οι συνήγοροι;» ρώτησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου τον βουλευτή της ΝΔ κατά τη διάρκεια της συζήτησης της άρσης ασυλίας του στην Ολομέλεια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κυρία Κωνσταντοπούλου έστρεψε τα βέλη της και κατά της ηγεσίας του Αρείου Πάγου ότι κατ΄ εντολή της κυβέρνησης αντιπαρατίθεται με τους συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών

Σταμάτης: Είμαι βουλευτής και με βάσει το Σύνταγμα κάνω αυτό που κρίνει η συνείδηση μου

Με τη σειρά του ο βουλευτής της ΝΔ παραδέχθηκε ότι επισκέφθηκε δύο φορές τον Πάνο Ρούτσι, «όχι εν κρυπτώ», όπως είπε, ούτε επειδή του το ζήτησε κάποιος, αλλά επειδή ως βουλευτής του το επέβαλε η συνείδησή του.

«Δε θα μεταφέρω τη συζήτηση που είχα με τον πατέρα. Την πρώτη μέρα που πήγα με αγκάλιασε, μετά δεν ξέρω τι άλλαξε. Μην προσπαθείτε να συνδέετε τον Πρωθυπουργό με αυτό που έκανα εγώ. Είμαι βουλευτής και με βάσει το Σύνταγμα κάνω αυτό που κρίνει η συνείδηση μου» είπε καλώντας την να σταματήσει να σπιλώνει τη ΝΔ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Απαντώντας και στους ισχυρισμούς της κ. Κωνσταντοπούλου ότι του ζήτησε να σταματήσει την απεργία πείνας, ανέφερε πώς ως εισηγητής στο Συμβούλιο της Ευρώπης, έχει έρθει πολλές φορές σε αντίθεση με το κόμμα του για την αυτοδιάθεση του ανθρώπινου σώματος.

