Βουλή: Στην Ολομέλεια οι ρυθμίσεις για την ενίσχυση των υπηρεσιών των αναπτυξιακών προγραμμάτων - iefimerida.gr

Η «Ενίσχυση των υπηρεσιών των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και συναφή οργανωτικά και διοικητικά ζητήματα» συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής.

Η ενίσχυση της εύρυθμης λειτουργίας και της στελέχωσης των υπηρεσιών των αναπτυξιακών προγραμμάτων και των φορέων που εποπτεύονται από τον αρμόδιο υπουργό για το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ), καθώς και η επιτάχυνση της απορρόφησης των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων, είναι, σύμφωνα με την κυβέρνηση, στόχος των ρυθμίσεων του νομοσχεδίου «Ενίσχυση των υπηρεσιών των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και συναφή οργανωτικά και διοικητικά ζητήματα», που συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής.

Οι νέες ρυθμίσεις στην κοινοβουλευτική επιτροπή

Στο στάδιο της επεξεργασίας των νέων ρυθμίσεων στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, υπέρ του νομοσχεδίου έχει ταχθεί η Νέα Δημοκρατία. ΚΚΕ και Νέα Αριστερά έχουν δηλώσει ότι θα το καταψηφίσουν. Επιφύλαξη για την τελική στάση τους έχουν δηλώσει τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.

«Η Ελλάδα έχει κάνει βήματα προόδου, τα τελευταία χρόνια, συνιστώντας ένας θετικό παράδειγμα επενδυτικής ανάκαμψης στην Ευρώπη. Η κατάκτηση αυτή είναι απόρροια συστηματικής δουλειάς, αφού αξιοποιούνται στο μέγιστο βαθμό τα χρηματοδοτικά εργαλεία, από την ίδια κυβέρνηση που διαπραγματεύτηκε για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, επιτυγχάνοντας καλύτερους όρους και απορροφώντας υψηλότερους πόρους», ανέφερε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Νεοκλής Κρητικός. Όπως σημείωσε, η Ελλάδα παραμένει στις πρώτες θέσεις, μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, ως προς την απορρόφηση πόρων του ΤΑΑ, συνιστά, δε, βασική κυβερνητική επιδίωξη να αποτραπεί η παραμικρή απώλεια, η παραμικρή διαρροή από τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους και το μέρισμα της ανάπτυξης να επιστρέφει στην κοινωνία. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει διατάξεις που δίνουν λύσεις και επιταχύνουν διαδικασίες ώστε να ενδυναμωθεί η δημόσια διοίκηση και να βελτιωθεί η εθνική αναπτυξιακή πολιτική, σύμφωνα με τον κ. Κρητικό.

«Μας λέτε για τις εισροές ευρωπαϊκών πόρων στη χώρα μας αλλά δεν μας λέτε και πόσα έχασε η χώρα από καταλογισμούς, από το 2019 και μετά, λόγω της διακυβέρνησής σας», τόνισε η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Χριστίνα Σταρακά και απευθυνόμενη στον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, επεσήμανε: «Η ΚΟ του ΠΑΣΟΚ κατέθεσε ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων πριν από δύο μήνες. Το ερώτημα είναι απλό: Εκτός από τον καταλογισμό των 400 εκατομμυρίων ευρώ, για το γαλάζιο πάρτι του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά τον έλεγχο της ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ποια άλλα ποσά καταλογίστηκαν στη χώρα από το 2019 και μετά; Πόσοι από τους ευρωπαϊκούς πόρους τελικά χάθηκαν ή επεστράφησαν στον προϋπολογισμό της ΕΕ, από το 2019 και μετά; Αυτή ήταν η βασική ερώτηση που θέλει να μάθει ο ελληνικός λαός. Πέρασαν δύο μήνες, δεν προλάβατε να μαζέψετε τα στοιχεία προφανώς ή δεν θέλετε να μας τα δώσετε». Η βουλευτής κάλεσε, επίσης, την κυβερνητική πλειοψηφία να ψηφίσει την τροπολογία που έχει καταθέσει το κόμμα της ώστε να μπει τέλος στην τραπεζική ασυδοσία και να προστατευθεί η κοινωνία.

«Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα σε σχέση με το πού διανέμονται όλοι αυτοί οι πόροι», υπογράμμισε ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ, Χάρης Μαμουλάκης. «Όλοι οι πόροι, από ΕΣΠΑ, ΤΑΑ, RRF και τους αγροτικούς πόρους της ΚΑΠ, αθροίζουν 70 δισ.», ανέφερε ο βουλευτής και σημείωσε: «Δυστυχώς, η όδευση αυτών των πόρων είναι σε τελείως λάθος κατεύθυνση, ενισχύει τις ανισότητες, ρίχνει νερό στον μύλο τον ανισοτήτων, κοινωνικών, οικονομικών, επιχειρηματικών. Υπάρχει ένα καθεστώς αδιαφάνειας. Έχουμε ζητήσει εδώ και δύο χρόνια μια διακομματική επιτροπή, ειδικά για το σκέλος του ΤΑΑ, να δούμε που οδηγούνται οι πόροι, με ποιο τρόπο, να υπάρχουν δυνατότητες ανασχεδιασμού, βλέπουμε τώρα να έχετε αποτύχει παταγωδώς». O κ. Μαμουλάκης είπε, επίσης, ότι το κόμμα του θα ζητήσει τη διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας για τη ρύθμιση που αφορά στη ΔΕΘ.

Στόχος είναι να εισπραχθούν και μοιραστούν γρήγορα τα κονδύλια ώστε να κερδίσουν οι όμιλοι, σύμφωνα με τον ειδικό αγορητή του ΚΚΕ, Χρήστο Τσοκάνη. «Θέλετε να βάλουν πλάτη οι δημόσιοι υπάλληλοι, να απορροφηθούν και να μοιραστούν γρήγορα τα χρήματα έτσι ώστε να κερδίσουν οι όμιλοι. Μιλάτε για ανάπτυξη. Πώς μετράει ο λαός την ανάπτυξη σήμερα; Και πώς τη μετράει το κεφάλαιο αυτήν την ανάπτυξη; Εισηγμένες στο ΧΑΑ, δισεκατομμύρια κερδοφορίας, ενεργειακοί όμιλοι δισεκατομμύρια, στρατηγικοί επενδυτές, εφοπλιστές, βιομήχανοι, δισεκατομμύρια κερδοφορίας. Και από την άλλη, υπερπλεονάσματα, που εισπράττετε όλα και περισσότερα, και τα αναδιανέμετε και πάλι σε αυτούς που βγάζουν δισ. και ενώ ο ελληνικός λαός βρίσκεται σήμερα σε τραγική κατάσταση», τόνισε ο βουλευτής του ΚΚΕ.

Για αποτυχία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στην πραγματική απορρόφηση των πόρων του ΤΑΑ έκανε λόγο ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης, Βασίλης Βιλιάρδος. «Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας απέτυχε λόγω της πολύ χαμηλής πραγματικής απορρόφησης των κοινοτικών ενισχύσεων, που σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη ανερχόταν στα τέλη Ιουνίου μόλις στο 36%, ένα έτος περίπου πριν την ολοκλήρωσή του, στο 49% των επιδοτήσεων και στο 22% των δανείων. Μην επαναλάβετε συγκρίσεις με άλλες χώρες, επειδή οι άλλες χώρες δεν παίρνουν τα δάνεια, πρώτον, λόγω του ότι είναι συνδεδεμένα με ορόσημα με προαπαιτούμενα όπως τα μνημόνια, που δεν τα θέλουν αυτές οι χώρες, και δεύτερον, εξαιτίας του ότι το Δημόσιο εγγυάται, οπότε σε περίπτωση μη πληρωμής αυτών των δανείων, θα επιβαρύνουν το κρατικό χρέος», επεσήμανε ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης.

«Τα στοιχεία λένε ότι η λογιστική απορρόφηση του ΤΑΑ βρίσκεται στο 48%, η πραγματική απορρόφηση βρίσκεται στο 36%, ως μέσος όρος των απευθείας επιδοτήσεων και του δανειακού σκέλους», υπογράμμισε ο ειδικός αγορητής της Νέας Αριστεράς, Ευκλείδης Τσακαλώτος, και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εσκεμμένα δεν έχει επενδύσει όλα αυτά τα χρόνια στους δημοσίους υπαλλήλους ώστε να μπορέσουν να διαχειριστούν τους πόρους του ΕΣΠΑ και του ΤΑΑ. «Δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι δεν επενδύσατε στους δημοσίους υπαλλήλους από λάθος. Γιατί όταν δεν προχωράει η απορρόφηση, αλλάζει και το κριτήριο επιλογής των έργων που θα ενταχθούν στους χρηματοδοτικούς πόρους και επειδή πρέπει να βιαστούμε μετά, δεν κινούμαστε με βάση την αρχική, έστω, στόχευση που έχετε ορίσει. Το κριτήριο είναι ποιο έργο θα είναι έτοιμο γρήγορα, άσχετα από τον στόχο και τον σκοπό που θα έπρεπε να υπηρετήσει», είπε ο ειδικός αγορητής της Νέας Αριστεράς.

Ο ειδικός αγορητής της «Νίκης», Ανδρέας Βορύλλας, ανέφερε ότι το νομοσχέδιο, αν και δημιουργεί προσδοκίες για σοβαρές και τολμηρές μεταρρυθμίσεις, αν το μελετήσει κανείς προσεκτικά θα διαπιστώσει ότι δεν πρόκειται για ένα σχέδιο με στρατηγικό βάθος αλλά για ένα συνονθύλευμα τροποποιήσεων, ένα μωσαϊκό διορθώσεων που δεν λύνει τα μεγάλα προβλήματα ούτε και χαράσσει μία καθαρή αναπτυξιακή πορεία για τη χώρα. Ο βουλευτής της «Νίκης» σημείωσε πως αντί η κυβέρνηση να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο συνεκτικό σχέδιο για την ανάπτυξη, αρκείται σε διορθωτικές παρεμβάσεις της τελευταίας στιγμής, με αποτέλεσμα ένα νομοθετικό μωσαϊκό που εντείνει τη σύγχυση και δυσκολεύει τη νομική ασφάλεια. Το πιο δε ανησυχητικό στοιχείο, όπως υποστήριξε, είναι οι εξαιρέσεις που προβλέπει, όπως η εξαίρεση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας από την υποχρέωση προσκόμισης ασφαλιστικής ενημερότητας.

Εκκρεμεί η παρέμβαση του ειδικού αγορητή της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρου Καζαμία, ο οποίος δεν πήρε τον λόγο επειδή μετέχει στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η πρόεδρος του κόμματος, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ζήτησε τον λόγο προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για το γεγονός ότι δεν έγινε αποδεκτό το αίτημα για διακοπή των εργασιών της εξεταστικής, προκειμένου να είναι ακώλυτη η άσκηση των βουλευτικών καθηκόντων των μελών της, δεδομένου ότι την ίδια ώρα εξελίσσονται και στην Ολομέλεια σημαντικές διαδικασίες και νομοθετικού έργου αλλά και συζήτησης και λήψης απόφασης επί αιτήσεων άρσης ασυλίας βουλευτών.

