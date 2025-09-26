Βούλα: Υπάλληλοι του δήμου έσωσαν γατάκι που έπεσε σε φρεάτιο - iefimerida.gr

Άμεση κινητοποίηση υπαλλήλων του Δήμου Βούλας έσωσε ένα γατάκι που είχε παγιδευτεί σε φρεάτιο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού ΑΝΤ1, με συντονισμένες κινήσεις, οι εργαζόμενοι κατάφεραν να απεγκλωβίσουν το ζώο και να το παραδώσουν σώο, κερδίζοντας τα θερμά σχόλια των κατοίκων, ενώ παράλληλα το πήγαν και στον κτηνίατρο. Οι πολίτες εξέφρασαν την εκτίμησή τους για την ευαισθησία και την αμεσότητα της παρέμβασης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της προστασίας των ζώων.