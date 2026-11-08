Πατουλίδου για τον θάνατο του συζύγου της: «Ακρωτηριάζεσαι», οι πληγές είναι εσωτερικές -Ο γιος μου έχει πατήσει στα πόδια του - iefimerida.gr

Συγκινεί η εξομολόγηση της χρυσής Ολυμπιονίκη Βούλας Πατουλίδου για την απώλεια του συζύγου της Δημήτρη Ζαρζαβατσίδη, με τον οποίο έζησε μαζί 42 χρόνια.

Ο Δημήτρης Ζαρζαβατσίδης, ο οποίος υπήρξε Ολυμπιονίκης της άρσης βαρών, έφυγε από τη ζωή τον Ιούλιο του 2025. Η χρυσή Ολυμπιονίκης της Βαρκελώνης μίλησε για την κοινή τους πορεία, αλλά και για τη δύσκολη καθημερινότητα μετά την απώλειά του, σε δηλώσεις της στην εκπομπή «For You», που προβλήθηκε την Κυριακή 8 Νοεμβρίου.

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Η Βούλα Πατουλίδου αναφέρθηκε στη διάρκεια της κοινής τους ζωής και στη δυσκολία να συνηθίσει την απουσία του ανθρώπου με τον οποίο μοιράστηκε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες.

Όπως εξήγησε, ο πόνος της απώλειας δεν εξαφανίζεται επειδή περνά ο χρόνος, ούτε γίνεται απαραίτητα αντιληπτός από τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω της.

«Ο σύζυγός μου ήταν συνοδοιπόρος 42 χρόνια. Πολλοί αναρωτιούνται και λένε “καλά, ακόμα τον θυμάσαι;” 1,5 χρόνο μετά. Όταν “ακρωτηριάζεσαι”, δεν ξέρω… Μπορεί οι άλλοι να μην το βλέπουν, γιατί βλέπουν μια περιποιημένη γυναίκα και χαρούμενη, αλλά οι πληγές είναι εσωτερικές και σε κανέναν δεν μπορείς να φορτωθείς, το κουβαλάς μόνη σου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Βούλα Πατουλίδου αναφέρθηκε και στον γιο τους, ο οποίος όπως είπε, έχει πλέον καταφέρει να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα μετά τον θάνατο του πατέρα του: «Είναι ένα παιδί που πιστεύω έχει πατήσει στα πόδια του. Προφανώς υπάρχει αυτό το έλλειμμα, αλλά παιδιά είναι προχωρούν μπροστά»