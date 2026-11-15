Βούλα Πατουλίδου για Οδυσσέα Δήμα: «Δεν με έπεισε η συγγνώμη του» -Αιχμές για την υπόθεση στην άρση βαρών

Η Βούλα Πατουλίδου τοποθετήθηκε σε εκπομπή του Mega, σχετικά με την υπόθεση του Οδυσσέα Δήμα που έχει προκαλέσει αναταράξεις στον χώρο της άρσης βαρών.

Η Ολυμπιονίκης δεν έκρυψε τον προβληματισμό της για την κατάσταση στον ελληνικό αθλητισμό, ενώ εξέφρασε ανοιχτά τις επιφυλάξεις της για τη συγγνώμη του Οδυσσέα Δήμα, κάνοντας παράλληλα αναφορά στην προηγούμενη θητεία του ως προέδρου της Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών.

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Πατουλίδου: «Είναι σαν να βάζουμε ταφόπλακα στον αθλητισμό»

Αρχικά, η Βούλα Πατουλίδου στάθηκε στις διαδοχικές υποθέσεις που έχουν απασχολήσει τον ελληνικό αθλητισμό, εκφράζοντας την απογοήτευσή της για τις τελευταίες εξελίξεις.

«Το χειρότερο για μένα όλων είναι το ότι είναι ένα επιπλέον πάρα πολύ άσχημο γεγονός μετά το μπάσκετ, μετά την, μετά το χάντμπολ. Με όλα όσα έχουν γίνει, έρχεται τώρα και η άρση βαρών και είναι σαν να λες βάζω μία ταφόπλακα γενικότερα στον αθλητισμό που είναι το πιο υγιές κομμάτι της κοινωνίας», ανέφερε.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο ζήτημα του ντόπινγκ, επισημαίνοντας ότι αποτελεί ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο σημείο για τους αθλητές, καθώς ενδεχόμενοι λανθασμένοι χειρισμοί μπορούν να έχουν σοβαρές συνέπειες στην καριέρα και τη φήμη τους.

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«Κατά καιρούς έχουμε ακούσει πολλά πράγματα να ξέρετε. Μην ξεχνάτε όμως ότι συνήθως η αχίλλειος πτέρνα ενός αθλητή είναι το ντόπινγκ. Εκεί μπορείς να τον πιέσεις, μπορείς να τον ισοπεδώσεις, μπορείς να τον εξαφανίσεις εφόσον κάποιες διαδικασίες λίγο στραπατσαριστούν και δεν τηρηθούν έτσι όπως πρέπει. Γιατί αν έχεις πονοκέφαλο θα πάρεις ασπιρίνη. Αν έχεις κάτι άλλο δεν θα πάρεις αναβολικό», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Δεν με έπεισε η συγγνώμη του Οδυσσέα Δήμα»

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η τοποθέτησή της για τη δημόσια συγγνώμη που ζήτησε ο Οδυσσέας Δήμας από τον Πύρρο Δήμα, ξεκαθαρίζοντας πως η ίδια δεν πείστηκε από την κίνησή του.

«Ακόμη και τη συγγνώμη τη βρίσκω βερεσέ. Δεν με έπεισε η συγγνώμη του Οδυσσέα», δήλωσε.

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Η Ολυμπιονίκης αναφέρθηκε και στην προσωπική σχέση που τη συνδέει με τον Πύρρο Δήμα, υπενθυμίζοντας την κοινή τους παρουσία στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελώνης το 1992.

«Γιατί όταν η οικογένεια δυστυχώς, το λέω αγαπώντας πολύ τον Πύρρο γιατί είμαστε το δίδυμο της Βαρκελώνης. Ξέρετε ακόμη και η παραίτηση αν γινόταν αποδεκτή σημαίνει ενοχή. Δεν γίνεται αποδεκτή, σημαίνει παραδοχή. Τι;», σχολίασε, εκφράζοντας τη δική της εκτίμηση για τους χειρισμούς στην υπόθεση.

Οι αιχμές για τη θητεία στην Ομοσπονδία Άρσης Βαρών

Η Βούλα Πατουλίδου στάθηκε επίσης στο γεγονός ότι ο Οδυσσέας Δήμας έχει διατελέσει πρόεδρος της Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών, υπογραμμίζοντας πως η προηγούμενη ενασχόλησή του με το άθλημα δεν μπορεί να αγνοηθεί κατά την εξέταση της υπόθεσης.

«Αλλά ειλικρινά, από τη στιγμή που έχει θητεύσει και ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών. Δεν είναι μπαλέτο ο Οδυσσέας. Είναι άρση βαρών και αυτός. Υπάρχει μία συνάφεια που θα πρέπει να προσέξουμε», ανέφερε.

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Κλείνοντας, έκανε αναφορά και στο οικογενειακό περιβάλλον του Πύρρου Δήμα, επισημαίνοντας τη σύνδεση του αδελφού του με την προπονητική.

«Τον έκανε ο αδελφός του προπονητή. Άρα λοιπόν, αν δεν θέλουμε να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας, έχουμε να αντιμετωπίσουμε το οικογενειακό περιβάλλον ενός πάρα πολύ μεγάλου αθλητή…», κατέληξε η Βούλα Πατουλίδου.