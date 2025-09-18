Βούλα: 76χρονη θύμα απατεώνων -«Μου έκανα πλύση εγκεφάλου ότι έχω ραδιενέργεια μέσα στο σπίτι» - iefimerida.gr

Νέα μέθοδος εξαπάτησης εμφανίστηκε, με επιτήδειους να τρομοκρατούν πολίτες χρησιμοποιώντας την ψευδή απειλή της ραδιενέργειας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, οι δράστες πραγματοποιούν «ψευδείς ελέγχους», ισχυριζόμενοι ότι η ζωή των θυμάτων κινδυνεύει. Με αυτό τον τρόπο καταφέρνουν να τα πείσουν να παραδώσουν κοσμήματα και χρήματα.

«Μου είπαν ότι έχω ραδιενέργεια μέσα στο σπίτι», λέει το 76χρονο θύμα

Μία γυναίκα, θύμα των απατεώνων, περιγράφει πώς έπεσε θύμα ψυχολογικής πίεσης, μιλώντας για πλύση εγκεφάλου και για τον φόβο που της καλλιέργησαν σχετικά με την υγεία της. «Μου έκαναν πλύση εγκεφάλου ότι έχω ραδιενέργεια μέσα στο σπίτι μου και ότι θα μου κλείσουν το ρεύμα μέχρι τη Δευτέρα. Μου είπαν σε μια λεκάνη να βάλω ότι είναι χρυσό, όπως και τα χρήματα και να τα σκεπάσω», αναφέρει η 76χρονη, θύμα των επιτήδειων. Στην συνέχεια κατέβασε την λεκάνη στην πιλοτή, όπου εκεί ένας από τους συνεργούς πήρε την λεκάνη και έφυγε τρέχοντας από το σημείο.

Η συνολική αξία των αντικειμένων που της άρπαξαν, αγγίζουν τα 20.000 ευρώ. Η νέα αυτή τακτική φανερώνει την ευρηματικότητα των απατεώνων, αλλά και την ανάγκη για περισσότερη ενημέρωση και επαγρύπνηση από τους πολίτες, ώστε να αποφεύγουν τέτοιες παγίδες.

