 Βούλα: 76χρονη θύμα απατεώνων -«Μου έκανα πλύση εγκεφάλου ότι έχω ραδιενέργεια μέσα στο σπίτι» - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Βούλα: 76χρονη θύμα απατεώνων -«Μου έκανα πλύση εγκεφάλου ότι έχω ραδιενέργεια μέσα στο σπίτι»

Η 76χρονη που έπεσε θύμα απατεώνων στη Βούλα
Η 76χρονη που έπεσε θύμα απατεώνων στη Βούλα / STAR / Glomex
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Νέα μέθοδος εξαπάτησης εμφανίστηκε, με επιτήδειους να τρομοκρατούν πολίτες χρησιμοποιώντας την ψευδή απειλή της ραδιενέργειας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, οι δράστες πραγματοποιούν «ψευδείς ελέγχους», ισχυριζόμενοι ότι η ζωή των θυμάτων κινδυνεύει. Με αυτό τον τρόπο καταφέρνουν να τα πείσουν να παραδώσουν κοσμήματα και χρήματα.

«Μου είπαν ότι έχω ραδιενέργεια μέσα στο σπίτι», λέει το 76χρονο θύμα

Μία γυναίκα, θύμα των απατεώνων, περιγράφει πώς έπεσε θύμα ψυχολογικής πίεσης, μιλώντας για πλύση εγκεφάλου και για τον φόβο που της καλλιέργησαν σχετικά με την υγεία της. «Μου έκαναν πλύση εγκεφάλου ότι έχω ραδιενέργεια μέσα στο σπίτι μου και ότι θα μου κλείσουν το ρεύμα μέχρι τη Δευτέρα. Μου είπαν σε μια λεκάνη να βάλω ότι είναι χρυσό, όπως και τα χρήματα και να τα σκεπάσω», αναφέρει η 76χρονη, θύμα των επιτήδειων. Στην συνέχεια κατέβασε την λεκάνη στην πιλοτή, όπου εκεί ένας από τους συνεργούς πήρε την λεκάνη και έφυγε τρέχοντας από το σημείο.

Η συνολική αξία των αντικειμένων που της άρπαξαν, αγγίζουν τα 20.000 ευρώ. Η νέα αυτή τακτική φανερώνει την ευρηματικότητα των απατεώνων, αλλά και την ανάγκη για περισσότερη ενημέρωση και επαγρύπνηση από τους πολίτες, ώστε να αποφεύγουν τέτοιες παγίδες.

Δείτε τι είπε το θύμα της ληστείας στη Βούλα:

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Βούλα απατεώνες 76χρονη ραδιενέργεια

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ