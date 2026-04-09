 Βούλα: 12χρονη εντοπίστηκε μόνη σε λεωφορείο -Είπε ότι τη χτυπούσαν οι γονείς της και έφυγε από το σπίτι - iefimerida.gr
Βούλα: 12χρονη εντοπίστηκε μόνη σε λεωφορείο -Είπε ότι τη χτυπούσαν οι γονείς της και έφυγε από το σπίτι

Περιπολικό έξω από το Εφετείο / Φωτογραφία: Intime / Αρχείο
Μία 12χρονη εντοπίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης (18:30) από αστυνομικούς της ΔΙΑΣ να κινείται ασυνόδευτη μέσα σε λεωφορείο στην Βούλα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το κορίτσι που εντοπίστηκε από αστυνομικούς μετά από κλήση πολίτη, είπε ότι είχε φύγει από το σπίτι του με τη θέλησή του.

Παράλληλα, προχώρησε σε καταγγελία σε βάρος των γονέων του για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη της 51χρονης μητέρας, η οποία κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του πατέρα βρίσκονται σε εξέλιξη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Βούλα ενδοοικογενειακή βία 12χρονη Σύλληψη γονείς

