Βουβός πόνος στην Τούμπα για τους επτά οπαδούς -Κλειστή η κερκίδα του ΠΑΟΚ στον αγώνα με τη Λιόν - iefimerida.gr

Όλα είναι έτοιμα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης για την υποδοχή των δύο εκ των τριών τραυματιών του πολύνεκρου τροχαίου δυστυχήματος με οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Το αεροσκάφος - ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τους μεταφέρει απογειώθηκε λίγο μετά τις 11.30 το πρωί από την Τιμισοάρα και αναμένεται μετά τη μία το μεσημέρι στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης.

Το Παπαγεωργίου ετοιμάζεται να υποδεχθεί τους τραυματίες

Σε πρώτη φάση, οι τραυματίες θα οδηγηθούν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, όπου θα γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις και θα μείνουν στη μονάδα βραχείας νοσηλείας έως ότου γίνει η εισαγωγή τους στις κλινικές. Ο τρίτος τραυματίας, που είναι πιο σοβαρά τραυματισμένος, παραμένει στη Ρουμανία καθώς χθες υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Στο μεταξύ, βουβό παραμένει το κλίμα έξω από το γήπεδο του ΠΑΟΚ, όπου οπαδοί του Δικεφάλου και άλλων ομάδων καταφτάνουν συνεχώς στο σημείο για να αφήσουν λίγα λουλούδια και κεριά στη μνήμη των επτά αδικοχαμένων νεαρών, από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, την Κατερίνη και τη δυτική Θεσσαλονίκη, οι οποίοι σκοτώθηκαν το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης, σε τροχαίο στη Ρουμανία, ακολουθώντας πιστά τα «χνάρια» της αγαπημένης τους ποδοσφαιρικής ομάδας.

Η Θύρα 4 είναι ανοιχτή και άνθρωποι κάθε ηλικίας αφήνουν συγκινημένοι ένα σωρό προσωπικά τους αντικείμενα και κασκόλ, ενώ στον χώρο δεσπόζει το μεγάλο πανό, που γράφει «Καλό Παράδεισο Αδέλφια» αποχαιρετώντας τα θύματα. Μάλιστα, οι σύνδεσμοι του ΠΑΟΚ ετοιμάζονται να υποδεχτούν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» τις σορούς των επτά φίλων του Δικεφάλου του Βορρά, που θα επαναπατριστούν με αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας και στη συνέχεια με μηχανοπομπή θα τις συνοδεύσουν έως το γήπεδο της Τούμπας.

Στο γήπεδο της Τούμπας πέρα από απλούς πολίτες, από φίλους ομάδων και οπαδούς βρέθηκε, χθες βράδυ, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Ο ίδιος ζήτησε να μεταβεί στο σημείο αμέσως μόλις προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη ώστε να εκφράσει τα συλλυπητήρια και την συμπαράσταση του ιδίου και της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως προς τους γονείς και τους συγγενείς τους, καθώς και προς τη διοίκηση και τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Λίγες ώρες νωρίτερα, είχε επισκεφτεί το γήπεδο και ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, Φιλόθεος.

Από το γήπεδο πέρασε, σήμερα, και ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος δήλωσε συγκλονισμένος και τόνισε πως όλη η Ελλάδα πενθεί για την απώλεια νέων παιδιών που ταξίδεψαν από «γνήσια αγάπη» για να παρακολουθήσουν στο εξωτερικό την αγαπημένη τους ομάδα.

Το μεσημέρι θα μεταβεί στην Τούμπα και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, συνοδευόμενος από τον αντιδήμαρχο Ψηφιακής Πολιτικής, Διοικητικής Αναδιάρθρωσης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη και πρόεδρο της επιτροπής για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ, Κώστα Βασιλόπουλο, τον αντιδήμαρχο Μέριμνας για την Τρίτη Ηλικία, Κοινοτήτων και Δημοτικών Αποκέντρωσης, Παντελή Καζαντζίδη, τον δημοτικό σύμβουλο και πρώην άσο του Δικεφάλου, Γιώργο Τουρσουνίδη αλλά και τον πρώην μπασκετμπολίστα που τίμησε τα ασπρόμαυρα χρώματα Γιάννη Γιαννούλη, ώστε να ανάψουν κεριά και να αφήσουν λουλούδια σε ένδειξη πένθους και σεβασμού προς τους επτά νεκρούς και τους τρεις τραυματίες.

Κλειστή η κερκίδα του ΠΑΟΚ στον αγώνα με τη Λυών

Στο μεταξύ, σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει για την απόφαση να παραμείνει κλειστή η κερκίδα των φιλοξενουμένων, εκεί όπου θα βρισκόταν οι οπαδοί του Δικεφάλου, για τη σημερινή ευρωπαϊκή αναμέτρηση με τη Λυών.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ γνωστοποιεί πως όσοι Έλληνες φίλαθλοι βρεθούν στο γήπεδο, είτε ως κάτοχοι προσκλήσεων, είτε ως κάτοχοι VIP εισιτηρίων, είτε ως κάτοχοι εισιτηρίων που προμηθεύτηκαν απευθείας από τη γηπεδούχο ομάδα, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να φέρουν διακριτικά του ΠΑΟΚ, καθώς σε αντίθετη περίπτωση δεν θα τους επιτραπεί η είσοδος στο γήπεδο. Επίσης, τονίζει πως όσοι Έλληνες φίλαθλοι παρευρεθούν στην αναμέτρηση καλούνται να συμμορφωθούν πλήρως με τις οδηγίες των γαλλικών αρχών και να αποφύγουν συμπεριφορές που μπορούν να θίξουν το κλίμα σεβασμού και μνήμης στο αποψινό παιχνίδι και να δημιουργήσουν πρόβλημα στην ομάδα.

Την Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου, στον εντός έδρας αγώνα με τον Πανσερραϊκό για το πρωτάθλημα παίκτες, προπονητικό τιμ, διοίκηση και φίλαθλοι θα αποχαιρετήσουν τους επτά αδικοχαμένους νεαρούς, ενώ ετοιμάζονται ενέργειες στη μνήμη τους, σε ένα ματς που θα είναι αφιερωμένο στις ψυχές που χάθηκαν στον δρόμο της Ρουμανίας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ