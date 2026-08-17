 Βορίζια: Νέο επεισόδιο μεταξύ των δύο οικογενειών - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Νέο επεισόδιο μεταξύ των δύο οικογενειών

Βορίζια βεντέτα νεκροί
Το χωριό Βορίζια όπου έγινε το μακελειό με τους δύο νεκρούς από βεντέτα / IntimeNews
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Δεν λέει να εκτονωθεί η κατάσταση στα Βορίζια, καθώς ένα νέο επεισόδιο ανάμεσα σε μέλη των οικογενειών Καργάκη και Φραγκιαδάκη διατηρεί το κλίμα τεταμένο.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που μεταφέρει το neakriti, γυναίκα από την οικογένεια Φραγκιαδάκη υπέβαλε μήνυση σε βάρος της μητέρας του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, υποστηρίζοντας ότι δέχθηκε απειλές.

Μετά τη μήνυση, η μητέρα του 39χρονου συνελήφθη στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας. Ωστόσο, η υπόθεση δεν σταμάτησε εκεί.

Η μητέρα του Φανούρη Καργάκη προχώρησε με τη σειρά της σε μήνυση σε βάρος της γυναίκας από την οικογένεια Φραγκιαδάκη. Ακολούθησε και η σύλληψη της δεύτερης γυναίκας,

Στη συνέχεια, πάντως, σύμφωνα με τις πληροφορίες, και οι δύο γυναίκες αφέθηκαν ελεύθερες.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ βοριζια Κρήτη Ηράκλειο

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ