Βορίζια: Αποκαλυπτική η βαλλιστική για το μακελειό -124 κάλυκες, 13 όπλα και το 9άρι που συνδέεται με τρεις υποθέσεις - iefimerida.gr

Την ένταση και την έκταση του αιματηρού επεισοδίου στα Βορίζια, στο οποίο σκοτώθηκαν ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, επιβεβαιώνει η βαλλιστική εξέταση.

Σύμφωνα με το cretalive, η επίσημη έκθεση των εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει ότι εξετάστηκαν 124 κάλυκες που περισυνελέγησαν από διάφορα σημεία και προκύπτει η χρήση τουλάχιστον 13 διαφορετικών όπλων.

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Ειδικότερα, εξετάστηκαν 124 κάλυκες, 8 βολίδες, 5 θραύσματα, ένα πυρήνας βολίδας, 1 σκάγι και 2 μεταλλικά ρινίσματα. Οι κάλυκες προέρχονται από 5 όπλα τύπου 9mm, 4 πολεμικά τύπου Καλάσνικοφ, ένα περίστροφο 38άρι σπέσιαλ, ένα όπλο 380 Auto, ένα όπλο 7.65 και ένα λειόκαννο/καραμπίνα.

Για τους κάλυκες των 9 mm αναφέρεται ότι, από τη μορφολογία των ιχνών, έχουν πυροδοτηθεί από πιστόλια τύπου Glock ή παρόμοιου τύπου.

Τουλάχιστον δύο Καλάσνικοφ πυροβόλησαν τον Φανούρη Καργάκη

Στην έκθεση γίνεται λόγος για 76 κάλυκες Καλάσνικοφ. Οι κάλυκες αυτοί έχουν διαχωριστεί σε ομάδες ως κάλυκες που έχουν πυροδοτηθεί από τον ίδιο τύπο όπλου. Γι' αυτό και οι ειδικοί κάνουν λόγο για τέσσερα διαφορετικά όπλα από τα οποία πυροδοτήθηκαν οι 76 συνολικά κάλυκες.

Ειδικότερα, πυροδοτήθηκαν ανά όπλο 16 κάλυκες, 21 κάλυκες, 27 κάλυκες και 12 κάλυκες.

Εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι ότι η βολίδα που αφαιρέθηκε από τη σορό του 39χρονου Φανούρη Καργάκη (ΠΒ-7) δεν κατέστη δυνατό να συνδεθεί με κάποιο απ' αυτά τα τέσσερα συγκεκριμένα Καλάσνικοφ.

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Εξίσου ενδιαφέρον, όμως, είναι ότι οι πραγματογνώμονες αποφάνθηκαν ότι στο αγροτικό του 39χρονου βρέθηκε θραύσμα από άλλη βολίδα, επίσης 7.62χ39 Καλάσνικοφ. Η διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών αναφέρει ότι δεν ταυτίζονται τα ίχνη.

Συνεπώς, οι δύο αυτές βολίδες δεν βγήκαν από την ίδια κάννη. Άρα, επιβεβαιώνεται ότι κατά του Φανούρη Καργάκη χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον δύο διαφορετικά όπλα τύπου Καλάσνικοφ.

Η έκθεση, δηλαδή, πιστοποιεί ότι η φονική βολίδα και το συγκεκριμένο θραύσμα που βρέθηκε στο όχημα προέρχονται από διαφορετικά όπλα. Δεν μπορεί, ωστόσο, να απαντήσει ποιο από τα τέσσερα Καλάσνικοφ έριξε τη φονική βολίδα.

Το 9άρι που συνδέεται με τρεις διαφορετικές υποθέσεις σε διάστημα πέντε ετών

Παράλληλα, από την έκθεση προκύπτει ότι κάποιοι κάλυκες από τον τόπο του μακελειού πυροδοτήθηκαν από το ίδιο 9άρι που είχε εμπλοκή σε δύο παλαιότερα ένοπλα περιστατικά στο Τυμπάκι.

Είναι ένα όπλο που συνδέει, δηλαδή, τρεις διαφορετικές υποθέσεις μέσα σε χρονικό διάστημα περίπου πέντε ετών.