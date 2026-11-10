Βολουδάκη: Η απάντηση στο δημογραφικό βρίσκεται στην ελληνική κοινωνία -Η μετανάστευση δεν πρέπει να υποκαθιστά την οικογενειακή πολιτική - iefimerida.gr

Το αν και υπό ποιες προϋποθέσεις η μετανάστευση μπορεί να συμβάλει στην κάλυψη των ελλείψεων προσωπικού συζητήθηκε στο πλαίσιο του 3ου Ετήσιου Συνεδρίου του Κέντρου Κρήτης του ΟΟΣΑ για τη Δυναμική των Πληθυσμών.

Το συνέδριο πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και τον Δήμο Χανίων. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η αντιστοίχιση δεξιοτήτων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, οι νόμιμες οδοί μετανάστευσης και η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.

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Τη θέση ότι το δημογραφικό και το μεταναστευτικό απαιτούν διαφορετικές πολιτικές ανέδειξε η Σέβη Βολουδάκη, Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά της. «Η μετανάστευση μπορεί να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς εργασίας, αλλά δεν μπορεί και δεν πρέπει να υποκαθιστά την οικογενειακή πολιτική», υπογράμμισε, παραθέτοντας στη συνέχεια τα μέτρα της κυβέρνησης για τη στήριξη των οικογενειών, με έμφαση στην προσιτή στέγη, τη σταθερή απασχόληση και τις ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας παιδιών. «Δύο ξεχωριστά προβλήματα με ξεχωριστές λύσεις. Το δημογραφικό χρειάζεται δημογραφική πολιτική. Η μετανάστευση χρειάζεται νομιμότητα, σχεδιασμό και, πάνω απ’ όλα, στήριξη» τόνισε.

Παράλληλα, επισήμανε τις ελλείψεις εργαζομένων στη γεωργία, στον τουρισμό, στις κατασκευές και στην υγεία. Σε αυτές, όπως σημείωσε, μπορεί να απαντήσει η νόμιμη μετανάστευση, με διαφανείς διαδικασίες, ελέγχους και έγκυρες συμβάσεις.

«Έτσι στηρίζουμε την οικονομία, προστατεύουμε όσους έρχονται να εργαστούν και κλείνουμε τον δρόμο στους διακινητές. Η απάντηση στο δημογραφικό βρίσκεται αλλού: στην ίδια την ελληνική κοινωνία. Εκεί έγκειται η ευθύνη μας: να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ώστε οι νέοι να μπορούν να ζουν, να εργάζονται και να δημιουργούν οικογένεια στον τόπο τους», κατέληξε.

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Ο Cem Ozguzel, Οικονομολόγος στη Διεύθυνση Διαρθρωτικής Πολιτικής και Έρευνας του Κέντρου Κρήτης, υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση των ελλείψεων προσωπικού δεν εξαρτάται μόνο από τον αριθμό των εργαζομένων: «Σημασία έχει πόσο αποτελεσματικά αξιοποιούνται οι δεξιότητες που είναι ήδη διαθέσιμες». Στην Ελλάδα, σημείωσε, τόσο οι γηγενείς όσο και οι μετανάστες συχνά διαθέτουν περισσότερα προσόντα από όσα απαιτεί η θέση τους, με εντονότερο το πρόβλημα στους μετανάστες. Ανέδειξε περιθώρια καλύτερης αντιστοίχισης δεξιοτήτων και θέσεων, ενίσχυσης της ένταξης και προσέλκυσης Ελλήνων του εξωτερικού.

Καιρίδης: Το σύστημα νόμιμης μετανάστευσης δεν έχει καταφέρει να ανταποκριθεί

Στη «σχιζοφρένεια» που, όπως χαρακτηριστικά είπε, διαπερνά τη δημόσια συζήτηση για τη μετανάστευση αναφέρθηκε ο Δημήτρης Καιρίδης, Βουλευτής και πρώην υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, χρησιμοποιώντας το παράδειγμα της Κρήτης.

Περιγράφοντας τις επαφές του με εκπροσώπους του νησιού σημείωσε: «Οι μισοί ζητούσαν περισσότερη μετανάστευση για να αντιμετωπιστούν οι ακραίες ελλείψεις στον τουρισμό και στη γεωργία». Οι υπόλοιποι, όπως ανέφερε, ζητούσαν να σταματήσει η μετανάστευση, ιδιαίτερα υπό την πίεση των παράτυπων αφίξεων από την ανατολική Λιβύη.

«Για να έχουμε μια ευημερούσα Ελλάδα στον 21ο αιώνα, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι προσελκύουμε το μερίδιο του παγκόσμιου ταλέντου που μας αναλογεί, όχι μόνο εργαζομένους χαμηλής αλλά και υψηλής ειδίκευσης. Έχουμε αποτύχει και στις δύο προκλήσεις. Το σύστημα νόμιμης μετανάστευσής μας δεν δουλεύει και δεν έχει καταφέρει να ανταποκριθεί στην πρόκληση», παραδέχθηκε ο κ. Καιρίδης. Σημείωσε, ωστόσο, ότι η Ελλάδα έχει κάνει βήματα για τη βελτίωση του συστήματος.

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Ο Πρέσβης Abdelmohsen Elshafei, Αναπληρωτής βοηθός υπουργός αρμόδιος για την εργασιακή μετανάστευση της Αιγύπτου, προανήγγειλε συναντήσεις στα υπουργεία Μετανάστευσης και Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν εμπόδια στην εφαρμογή της διμερούς συμφωνίας. Εντόπισε προβλήματα κυρίως στις θεωρήσεις εισόδου και στα δικαιολογητικά, σημειώνοντας ότι στόχος είναι να αξιοποιηθεί πλήρως η συμφωνία. «Πρέπει να εργαστούμε περισσότερο για να λύσουμε αυτά τα ζητήματα και να αξιοποιήσουμε πλήρως τη συμφωνία», τόνισε.

Η Gunilla Fincke, Γενική διευθύντρια στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της Γερμανίας και πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας του ΟΟΣΑ για τη Μετανάστευση, παρουσίασε πέντε βασικές προκλήσεις: ταχύτερες και διαφανέστερες διαδικασίες εισόδου, εποπτεία των ιδιωτικών γραφείων προσλήψεων ώστε να αποτρέπεται η εκμετάλλευση, εκμάθηση της γλώσσας, υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και διατήρηση των εργαζομένων στη χώρα. Η Γερμανία παραμένει πόλος έλξης μεταναστών: «Οι αιτήσεις για βίζα ανήλθαν πέρυσι σε 214.000, σημειώνοντας αύξηση 10% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος», ανέφερε.

Η Natalia Popova, Οικονομολόγος Εργασίας στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, παρουσίασε τις συμπράξεις κινητικότητας δεξιοτήτων, που συνδέουν την κατάρτιση με πραγματικές θέσεις εργασίας και την αναγνώριση προσόντων στις χώρες προέλευσης και προορισμού. Κρίσιμη χαρακτήρισε την έγκαιρη συμμετοχή εργοδοτών και συνδικάτων, καθώς και την εποπτεία της εφαρμογής. «Πολλές από αυτές τις συμφωνίες, δυστυχώς, υπάρχουν μόνο στα χαρτιά», παρατήρησε για τις διμερείς συμφωνίες εργασιακής μετανάστευσης.

Τη συζήτηση συντόνισε ο Jean-Christophe Dumont, Επικεφαλής της Διεύθυνσης Διεθνούς Μετανάστευσης του ΟΟΣΑ.

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ΑΠΕ ΜΠΕ