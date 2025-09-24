Βόλος: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τον θάνατο του 20χρονου Ιάσονα -«Πρέπει να έχει πέσει στον φωταγωγό» - iefimerida.gr

Μία ανείπωτη τραγωδία συγκλονίζει τον Βόλο, με έναν 20χρονος φοιτητή, τον Ιάσονα, να βρίσκει ακαριαίο θάνατο τα ξημερώματα της Τρίτης, όταν έπεσε στο κενό από την ταράτσα πολυκατοικίας.

Ο νεαρός βρισκόταν μαζί με δύο φίλους του στην ταράτσα, όταν, σύμφωνα με μαρτυρίες, ένας ένοικος ανέβηκε και τους έκανε παρατήρηση για φασαρία. Οι τρεις τους προσπάθησαν να απομακρυνθούν βιαστικά, όμως ο Ιάσονας, που δεν γνώριζε καλά τον χώρο, κινήθηκε προς τον φωταγωγό. Πάτησε σε πλεξιγκλάς που υποχώρησε, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό και να σκοτωθεί.

Οι δύο φίλοι του, αρχικά, δεν αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί. Τον αναζητούσαν για αρκετή ώρα, μέχρι που διαπίστωσαν το μοιραίο.

«Μαμά πρέπει να έχει πέσει κάτω»



Η μητέρα ενός εκ των φίλων του 20χρονου περιγράφει στην εκπομπή του MEGA "Live News": «Μουσική δεν είχαν τα παιδιά, προφανώς μιλούσαν δυνατά κι αυτό ενόχλησε τον κάτοικο, τον ένοικο διπλανού διαμερίσματος, ο οποίος έκανε αυτό που έκανε και προφανώς το παιδάκι επειδή είναι συνεσταλμένο πολύ, καλό παιδί, πάνω στον πανικό του επειδή νόμιζε ότι κάτι θα βρει εκεί να πατήσει και ήταν plexiglass και έπεσε στο κενό».

Η ίδια συνέχισε: «Ο ένοικος διαμαρτυρήθηκε, τους φώναξε, ο γιος μου κατέβηκε κάτω, το παιδί αυτό προφανώς έχει άλλο χαρακτήρα και ίσως φοβήθηκε μην πούνε κάτι στους γονείς του. Τι να πω; Δεν ξέρω πώς σκέφτονται εκείνη την ώρα. Τι σκέψεις πέρασαν από το μυαλό τους, δεν ξέρω. Τρία παιδιά ήταν. Ψάχνανε να τον βρουν και τελικά τον βρήκανε νεκρό».

Συγκλονιστική είναι και η στιγμή που περιγράφει η μητέρα του φίλου του 20χρονου: «Δεν μπορούσε να τον βρει στα τηλέφωνα και λέει "μαμά πρέπει να έχει πέσει κάτω", "πού κάτω;" λέω ‘παιδί μου, πού; Πάμε να δούμε, πού; Στον ακάλυπτο;", "όχι", μου λέει "στον φωταγωγό πρέπει να είναι"».

Τι λέει ο ένοικος της πολυκατοικίας που τους έκανε παρατήρηση

Ο ένοικος που ανέβηκε στην ταράτσα μίλησε στην εκπομπή του MEGA, "Live News" και εξηγεί γιατί έκανε παρατήρηση: «Πετούσαν αυγά στον κόσμο. Φώναζε ο κόσμος. Δεν είναι πρώτη φορά. Πήγα να ανέβω πάνω και τους βλέπω τους δύο και λέω "τι κάνετε εδώ, αφού δεν είστε από εδώ εσείς, ποιοι είστε;". "Είμαστε με τον φίλο μας". "Πετάτε αυγά" λέω "στον κόσμο". Δεν είδα εγώ να πέφτει κανένας, εγώ ένα "μπουπ" άκουσα μέχρι να βγω έξω και τους είδα να κατεβαίνουν τις σκάλες».

«Στον φωταγωγό έπεσε… Δεν είδα εγώ να πέφτει κανένας, εγώ ένα "μπουπ" άκουσα μέχρι να βγω έξω και τους είδα να κατεβαίνουν τις σκάλες. Και λέω "πού είναι ο γείτονάς σου εδώ; Τον θέλω". Μου λέει "έφυγε". Α ωραία έφυγε, ανεβαίνω πάνω δεν βλέπω κάτι», πρόσθεσε ο ένοικος της πολυκατοικίας.

Σοκαρισμένοι οι φίλοι του

Οι δύο νεαροί που ήταν μαζί του παραμένουν σε σοκ. «Να βλέπει τον φίλο του να είναι στο κενό; Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Σκληρό, γιατί ήταν σαν αδέρφια. Ο γιος μου, ο γιος μου ο ίδιος, μου λέει "έχει πάθει κάτι το παιδί μαμά, προσπαθώ να βρω τον Ιάσονα και δεν μπορώ, δεν ανταποκρίνεται, ούτε τηλέφωνα, ούτε τίποτα". Έχει πέσει το παιδί, κάπου πήγε να προφυλαχθεί, να κρυφτεί από τον ένοικο τον διπλανό και έγινε αυτό που έγινε», αναφέρει η μητέρα του φίλου του 20χρονου.

Έρευνες για τις συνθήκες της τραγωδίας -Τι έδειξε η νεκροψία

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί για αυτοψία, ενώ ειδοποιήθηκε άμεσα ασθενοφόρο. Ο 20χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όμως ήταν ήδη αργά.

Οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στο δυστύχημα. Τραγικές φιγούρες οι γονείς του νεαρού, γνωστής οικογένειας στον Βόλο, που ενημερώθηκαν τηλεφωνικά για τον χαμό του παιδιού τους και έσπευσαν στο νοσοκομείο.

Παράλληλα, σύμφωνα με το thenewspaper.gr, η νεκροψία-νεκροτομή στη σορό του άτυχου νέου έδειξε ότι ο θάνατός του ήταν σχεδόν ακαριαίος, καθώς υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις από την πτώση.



Σήμερα η κηδεία του 20χρονου

Σήμερα, οικογένεια και φίλοι θα συνοδεύσουν τον Ιάσονα στην τελευταία του κατοικία μέσα σε βουβό πόνο και δάκρυα. Ένα παιδί 20 ετών, που θα μείνει για πάντα νέο στη μνήμη όσων τον αγάπησαν. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 5:30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης στον Βόλο.

Η οικογένεια παρακαλεί αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στη «ΦΛΟΓΑ».