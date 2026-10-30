 Βόλος: Στο νοσοκομείο πέντε άτομα μετά από κατανάλωση μανιταριών που μάζεψαν από το Πήλιο - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Στο νοσοκομείο πέντε άτομα μετά από κατανάλωση μανιταριών που μάζεψαν από το Πήλιο

Συννεφιά στο Πήλιο
Συννεφιά στο Πήλιο/Eurokinissi
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Στο νοσοκομείο του Βόλου, μετά από κατανάλωση δηλητηριωδών μανιταριών νοσηλεύονται πέντε άτομα.

Σύμφωνα με το magnisianews.gr τα μανιτάρια μαζεύτηκαν από περιοχή του Πηλίου και καταναλώθηκαν. Ωστόσο, μετά από λίγες ώρες παρουσίασαν συμπτώματα δηλητηρίασης και χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο του Βόλου.

Με βάση όσα μεταδίδει το ίδιο site τα πέντε άτομα εξακολουθούν να νοσηλεύονται χωρίς η κατάσταση της υγείας τους να εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία.

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