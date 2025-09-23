Τραγωδία στον Βόλο: Νεκρός 20χρονος φοιτητής που έπεσε από φωταγωγό - iefimerida.gr

Τη ζωή του, μετά από πτώση σε φωταγωγό πολυκατοικίας, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε 20χρονος φοιτητής στον Βόλο.

Όπως αναφέρει το thenewspaper, ο φοιτητής στο ΤΕΦΑΑ Αθηνών εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στον φωταγωγό. Ο νεαρός διακομίστηκε στο «Αχιλλοπούλειο», ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, άφησε την τελευταία του πνοή.

Βόλος: Κατέρρευσαν οι γονείς του 20χρονου φοιτητή

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι οι γονείς του στο άκουσμα της τραγικής είδησης, κατέρρευσαν.



Η αστυνομία διερευνά τα αίτια της τραγωδίας και ήδη έχει ξεκινήσει προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η πτώση.