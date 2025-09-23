Βόλος: Τι έδειξε η νεκροψία-νεκροτομή του 20χρονου Ιάσονα που έπεσε από φωταγωγό - iefimerida.gr

Στο πένθος έχει βυθιστεί ο Βόλος, έπειτα από τον τραγικό θάνατο του 20χρονου Ιάσονα Ποπώλη, ο οποίος τα ξημερώματα έχασε τη ζωή του μετά από πτώση σε φωταγωγό πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με το thenewspaper, ολοκληρώθηκε η νεκροψία-νεκροτομή στη σορό του άτυχου νέου, με τα ευρήματα να δείχνουν ότι ο θάνατός του ήταν σχεδόν ακαριαίος, καθώς υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις από την πτώση.

Βόλος: Νέες καταθέσεις από ενοίκους της πολυκατοικίας για τον τραγικό θάνατο του 20χρονου

Ο νεαρός φοιτητής του ΤΕΦΑΑ Αθηνών και γυμναστής στο επάγγελμα, που σε δύο ημέρες θα επέστρεψε στην Αθήνα, ήταν μοναχογιός και η απώλειά του έχει συγκλονίσει όχι μόνο την οικογένειά του αλλά και ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Η Αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η μοιραία πτώση, καθώς παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα γύρω από το τι προηγήθηκε της τραγωδίας.

Μάλιστα, λαμβάνονται νέες καταθέσεις από ενοίκους για να διαπιστωθεί τι ήταν αυτό που έκανε τους νεαρούς να αποχωρήσουν αιφνιδίως από την ταράτσα.