Βόλος: Νεκρή ανασύρθηκε 79χρονη από την παραλία Άναυρος - iefimerida.gr

Βόλος: Νεκρή ανασύρθηκε 79χρονη από την παραλία Άναυρος

Άναβρος Βόλου
Παραλία Άναυρος στο Βόλο / Φωτογραφία: e-thessalia
Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε 79χρονη από την παραλία Άναυρος, στο Βόλο.

Στην 79χρονη παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον ναυαγοσώστη της περιοχής με τη μέθοδο καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας.

