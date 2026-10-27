Βόλος: Καταγγελία για παρενόχληση μικρών παιδιών από άνδρα με ποδήλατο - iefimerida.gr

Ανησυχία προκαλεί καταγγελία για περιστατικά φερόμενης παρενόχλησης ανήλικων μαθητών δημοτικού σχολείου στον Βόλο.

Σύμφωνα με μαρτυρία στο THE NEWSPAPER, ένας άνδρας ηλικίας 50 - 55 ετών φέρεται να προσεγγίζει παιδιά στην περιοχή Πανταζοπούλου, κοντά στον Άγιο Γεώργιο, και να τους απευθύνει απρεπή σχόλια.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο άνδρας κινείται με ποδήλατο στην περιοχή και φέρεται να ενοχλεί μαθητές μικρής ηλικίας.

Το πιο πρόσφατο περιστατικό, σύμφωνα με την μαρτυρία, σημειώθηκε χτες, Δευτέρα 26/10, όταν φέρεται να απηύθυνε σε μικρά αγόρια σχόλια σεξουαλικού περιεχομένου σχετικά με το σώμα τους.

Ένα από τα παιδιά φέρεται να ενημέρωσε τη γιαγιά του, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί άμεσα και ο πατέρας του.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο πατέρας βγήκε από το σπίτι για να εντοπίσει τον άνδρα, ωστόσο εκείνος είχε απομακρυνθεί από το σημείο.