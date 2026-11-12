Βόλος: Καταγγελία μαθητής γυμνασίου για επίθεση από συμμαθητή του - Το χαστούκι και το απειλητικό σημείωμα

Αναστάτωση σε σχολείο του Βόλου με υπόθεση εκφοβισμού και επιθετικής συμπεριφοράς μεταξύ μαθητών της Α΄ Γυμνασίου, μετά από σειρά περιστατικών που φέρεται να σημειώθηκαν τη Δευτέρα.

Η αρχή φέρεται να έγινε κατά τη διάρκεια διαλείμματος, όταν μαθητής κατέβασε το παντελόνι συμμαθητή του, προκαλώντας την αναστάτωση του παιδιού.

Στη συνέχεια, φέρεται να προσέγγισε δεύτερο συμμαθητή του και να του πρότεινε να κάνει το ίδιο σε τρίτο παιδί, προσφέροντάς του ως αντάλλαγμα χρηματικό ποσό. Ο δεύτερος μαθητής φέρεται να δέχθηκε και να κατέβασε το παντελόνι και το εσώρουχο του συμμαθητή τους, μπροστά στα μάτια άλλων παιδιών.

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Οι καταγγελίες των μαθητών που δέχθηκαν τις επιθέσεις έφτασαν στη Διεύθυνση του σχολείου, με αποτέλεσμα να επιβληθεί στους δύο εμπλεκόμενους μονοήμερη αποβολή.

Η επίθεση με χαστούκι και το απειλητικό σημείωμα

Ωστόσο, τα περιστατικά συνεχίστηκαν μετά την επιστροφή των μαθητών στο σχολείο. Αυτή τη φορά, ο μαθητής που είχε αναλάβει να κατεβάσει τα ρούχα του συμμαθητή του φέρεται να του επιτέθηκε και να τον χτύπησε με χαστούκι.

Το παιδί ενημέρωσε εκ νέου τους εκπαιδευτικούς για όσα συνέβησαν, ενώ ακολούθησε ακόμη ένα περιστατικό που προκάλεσε μεγαλύτερη ανησυχία. Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, ο μαθητής που φέρεται να άσκησε τη σωματική βία έγραψε απειλητικό σημείωμα και ζήτησε από συμμαθήτριά του να το παραδώσει στο παιδί.

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Η ανάγνωση του περιεχομένου του σημειώματος προκάλεσε έντονη συναισθηματική φόρτιση στον μαθητή, ο οποίος προσέφυγε κλαίγοντας στους καθηγητές, κρατώντας το χαρτί στα χέρια του.

Η μητέρα του ενημερώθηκε για την κατάσταση και έσπευσε στο σχολείο, όπου αντίκρισε τον γιο της σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, ενώ αναμένεται να εξεταστούν όλες οι καταγγελίες και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν τα περιστατικά από τους αρμόδιους του σχολείου.