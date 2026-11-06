Βόλος: Στη φυλακή για 15 χρόνια μητέρα που κακοποιούσε σεξουαλικά την ανήλικη κόρη της και διακινούσε το υλικό - iefimerida.gr

Η υπόθεση παιδικής πορνογραφίας και αιμομιξίας αποκαλύφθηκε το 2025, στη φυλακή η 52χρονη στον Βόλο.

Σε κάθειρξη 15 ετών καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο (ΜΟΔ) Λάρισας η 52χρονη μητέρα από τον Βόλο, η οποία εκμεταλλευόταν σεξουαλικά την ανήλικη κόρη της και βιντεοσκοπούσε τις πράξεις, για να εμπορεύεται το σχετικό υλικό.

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Το δικαστήριο αποφάσισε ομόφωνα την καταδίκη της, χωρίς να της αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό. Η έφεση δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα η 52χρονη να οδηγείται στη φυλακή. Κατά τη διάρκεια της δίκης παραδέχθηκε τις πράξεις της, υποστηρίζοντας ότι ενεργούσε υπό την καθοδήγηση τρίτου προσώπου και επικαλούμενη οικονομική ανάγκη.

Το κορίτσι, που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, εξαναγκαζόταν σε γενετήσιες πράξεις που η μητέρα του κατέγραφε και στη συνέχεια διέθετε το υλικό. Η ανήλικη πάσχει από δρεπανοκυτταρική αναιμία και χρειάζεται μετάγγιση αίματος περίπου κάθε 20 ημέρες.

Η εγκατάλειψη στο ορφανοτροφείο και η επιστροφή στο σπίτι

Η υπόθεση αποκτά πιο τραγικές διαστάσεις από το ιστορικό της οικογένειας. Το 2022, όταν το παιδί ήταν εννέα ετών, η μητέρα του το είχε εγκαταλείψει στο Ορφανοτροφείο, υποστηρίζοντας ότι αδυνατούσε να το συντηρήσει.

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Σύμφωνα με τα gegonota.news, η ανήλικη ζούσε σε σπίτι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και νερό, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις δεν υπήρχε επαρκής τροφή. Παράλληλα, έπρεπε να υποβάλλεται τακτικά σε μεταγγίσεις αίματος λόγω της ασθένειάς της.

Έπειτα από κινητοποίηση φιλανθρωπικών οργανώσεων και συγκέντρωση χρημάτων, το κορίτσι επέστρεψε στο σπίτι του, όπου βίωσε σεξουαλική κακοποίηση από τη μητέρα του.

Ενδεικτικές της οικονομικής κατάστασης που επικαλούνταν τότε η 52χρονη είναι οι δηλώσεις της στο ίδι μέσο τον Ιανουάριο του 2022:

«Το χρέος στη ΔΕΗ είναι 10.000 ευρώ και στη ΔΕΥΑΜΒ 2.650 ευρώ. Από το 2014 κανένας διακανονισμός δεν τηρήθηκε και το χρέος εκτοξεύθηκε. Μπορώ να δουλέψω ως μοδίστρα στο σπίτι και να φροντίζω το παιδί μου ταυτόχρονα», ανέφερε, ζητώντας τη δυνατότητα να εργαστεί για να συντηρήσει την οικογένειά της.

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Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν πολίτης εντόπισε στις αρχές του 2025 ένα κινητό τηλέφωνο που είχε χάσει η γυναίκα στην περιοχή των Παλαιών του Βόλου. Στην προσπάθειά του να εντοπίσει τον ιδιοκτήτη της συσκευής, φέρεται να διαπίστωσε ότι περιείχε φωτογραφίες με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου και ενημέρωσε την ΕΛΑΣ.

Ακολούθησε έρευνα των Αρχών και, μετά τον εντοπισμό της κατόχου, εκδόθηκε σχετικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Βόλου. Στο κινητό τηλέφωνο εντοπίστηκαν εννέα φωτογραφίες που απεικόνιζαν τη σεξουαλική κακοποίηση της ανήλικης κόρης της.

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι της 52χρονης, παρουσία δικαστικού λειτουργού, όπου εντοπίστηκε και δεύτερη συσκευή κινητού τηλεφώνου με αντίστοιχο υλικό, το οποίο ήταν αποθηκευμένο και σε υπηρεσία αποθήκευσης δεδομένων στο cloud.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η γυναίκα είχε παράγει και κατείχε τουλάχιστον 17 φωτογραφίες σεξουαλικού περιεχομένου, στις οποίες εμφανίζονταν η ίδια και το παιδί, χωρίς να διακρίνονται σε όλες τα πρόσωπά τους.

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Η 52χρονη παραπέμφθηκε για γενετήσιες πράξεις με ανήλικη που δεν είχε συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας της, γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών εξ αίματος σε ανιούσα και κατιούσα γραμμή και για αδικήματα που αφορούν την παραγωγή, διανομή, προσφορά, διάθεση, προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Η ανήλικη έχει επιστρέψει στο Ορφανοτροφείο, ενώ δεν κατέθεσε κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας.