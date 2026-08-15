 Βόλος: Ανήλικος οδηγούσε χωρίς κράνος και πινακίδες -Επιτέθηκε σε αστυνομικό, έκανε ζημιές σε περιπολικό - iefimerida.gr
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Βόλος: Ανήλικος οδηγούσε χωρίς κράνος και πινακίδες -Επιτέθηκε σε αστυνομικό, έκανε ζημιές σε περιπολικό

Αστυνομία
Αστυνομία / EUROKINISSI / ΑΡΕΤΗ ΤΗΛΙΑΚΟΥ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Στη σύλληψη ενός ανηλίκου προχώρησαν το πρωί της Παρασκευής 14/8 αστυνομικοί στον Βόλο, όταν τον εντόπισαν να οδηγεί μηχανή χωρίς κράνος και πινακίδες, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, όταν οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον ανήλικο να σταματήσει για έλεγχο, εκείνος δεν συμμορφώθηκε και ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα, καταφέρνοντας να διαφύγει.

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Ακολούθησε κινητοποίηση των αστυνομικών και αναζητήσεις στην περιοχή, ενώ ο ανήλικος εντοπίστηκε λίγο αργότερα σε σημείο της πόλης.

Επιτέθηκε σε αστυνομικό

Κατά την προσπάθεια των αστυνομικών να τον ελέγξουν, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η ΕΛΑΣ, επιτέθηκε με τα χέρια σε αστυνομικό, τραυματίζοντάς τον ελαφρά.

Παράλληλα, φέρεται να προκάλεσε υλικές ζημιές σε περιπολικό όχημα, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων το gegonota.news.

Ο ανήλικος κατάφερε στη συνέχεια να διαφύγει εκ νέου, όμως οι αστυνομικοί συνέχισαν τις αναζητήσεις και τον εντόπισαν σε διαφορετικό σημείο του Βόλου, όπου και προχώρησαν στη σύλληψή του.

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Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, παραβάσεις του ΚΟΚ και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

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