Οι φίλοι του 20χρονου στον Βόλο δεν αντιλήφθηκαν την πτώση από τον φωταγωγό, τον έψαχναν 40 λεπτά -Η τραγική ειρωνεία - iefimerida.gr

Σοκάρει η τραγωδία με τον 20χρονο που έχασε τη ζωή του από πτώση φωταγωγού στον Βόλο, κατά τη διάρκεια παιχνιδιού με φίλους του στην ταράτσα.

Η τραγική ειρωνεία είναι ότι η παρέα του φοιτητή που μαζί είχαν ανέβει στην ταράτσα της πολυκατοικίας όπου διέμενε ένας εξ αυτών (φίλος του 20χρονου) δεν είχαν αντιληφθεί τι είχε συμβεί. Μόνο όταν ακολούθησαν το στίγμα του κινητού του κατάλαβαν τι είχε γίνει.

Συγκεκριμένα, για περίπου 40 λεπτά οι δύο 19χρονοι φίλοι του 20 ετών αγοριού που έχασε τη ζωή του όταν έπεσε από τον φωταγωγό της 4ώροφης πολυκατοικίας στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στον Βόλο, τον έψαχναν καθώς δεν είχαν αντιληφθεί την τραγωδία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τον καλούσαν επανειλημμένως στο κινητό του τηλέφωνο, δίχως αποτέλεσμα. Τότε ο ένας από τους δύο φίλους του 20χρονου, ο νεαρός που διαμένει στην πολυκατοικία, ξύπνησε και τον πατέρα του για να ψάξουν μαζί.

Βόλος: Εντόπισαν τον 20χρονο μέσα από το στίγμα του κινητού του

Μέσα από το στίγμα του κινητού τηλεφώνου του νεαρού φοιτητή, το οποίο κοίταξαν σε εφαρμογή, διαπίστωσαν ότι ήταν ακόμα στην πολυκατοικία.

Τότε ανέβηκαν εκ νέου στην ταράτσα και εκεί είδαν το πλαστικό κάλυμμα του φωταγωγού σπασμένο. Αμέσως κοίταξαν κάτω και τότε είδαν τον νεαρό νεκρό.

Στη συνέχεια κάλεσαν ασθενοφόρο, με το οποίο μεταφέρθηκε η σορός του στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.

Αστυνομικοί που πήγαν στο σημείο προχώρησαν στη φωτογράφιση του χώρου και παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ενδείξεις, έχει αποκλειστεί η εγκληματική ενέργεια.

Φωτογραφίες από το σημείο της τραγωδίας στον Βόλο