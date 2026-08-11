Βόλος: Χειροπέδες σε 30χρονο για πλαστά χαρτονομίσματα των 50 ευρώ - iefimerida.gr

Στα χέρια της ΕΛΑΣ βρίσκεται ένας 30χρονος στον Βόλο, ο οποίος συνελήφθη για παραχάραξη και κυκλοφορία πλαστών χαρτονομισμάτων.

Η σύλληψή του έγινε το βράδυ της Παρασκευής 7 Αυγούστου, όταν ο 30χρονος μετέβη σε πρατήριο υγρών καυσίμων της περιοχής.

Αφού εξυπηρετήθηκε, επιχείρησε να πληρώσει με μετρητά και συγκεκριμένα με χαρτονόμισμα των 50 ευρώ.

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Οι υπάλληλοι του πρατηρίου αντιλήφθηκαν ότι το χαρτονόμισμα ήταν πλαστό και ενημέρωσαν άμεσα την Αστυνομία.

Βόλος: Ακόμα δύο παρόμοια περιστατικά με πλαστό χαρτονόμισμα

Από την έρευνα που ακολούθησε, προέκυψε ότι είχαν σημειωθεί ακόμη δύο παρόμοια περιστατικά, όπου χρησιμοποιήθηκαν πλαστά χαρτονομίσματα των 50 ευρώ.

Σε βάρος του 30χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραχάραξη και κυκλοφορία πλαστών χαρτονομισμάτων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες Αρχές και σήμερα αναμένεται να περάσει το κατώφλι του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, για να δικαστεί.

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Σύμφωνα με το magnesianews, ο 30χρονος φέρεται να είναι γιος απόστρατου ανώτατου αξιωματικού της ΕΛΑΣ.