 Σοκ στον Βόλο: 17χρονη κατήγγειλε ότι την κακοποιούσε σεξουαλικά ο παππούς της - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στον Βόλο: 17χρονη κατήγγειλε ότι την κακοποιούσε σεξουαλικά ο παππούς της

Σκιά κοριτσιού
Φωτογραφία αρχείου: Shutterstock
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Αντιμέτωπος με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου βρίσκεται ένας 82χρονος στον Βόλο, έπειτα από καταγγελία της εγγονής του.

Σύμφωνα με το gegonotanews, η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η 17χρονη φέρεται να μίλησε στη μητέρα της για όσα, σύμφωνα με την ίδια, είχε βιώσει από τον παππού της όταν ήταν μικρότερη.

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Η κοπέλα, το μεγαλύτερο από τα τρία παιδιά της οικογένειας, το τελευταίο διάστημα απέφευγε επίμονα να επισκέπτεται τους παππούδες της, οι οποίοι κατοικούν στον κάτω όροφο.

Η αλλαγή στη συμπεριφορά της προκάλεσε την απορία της μητέρας της, η οποία προσπάθησε να καταλάβει τι είχε συμβεί.

Κατά τη διάρκεια συζήτησής τους, η 17χρονη φέρεται να της αποκάλυψε ότι ο παππούς της, όταν εκείνη ήταν μικρότερη, προέβαινε σε πράξεις που η ίδια δεν επιθυμούσε.

Δεν την πίστεψε ο πατέρας της και τσακώθηκε με τη σύζυγό του

Η αποκάλυψη προκάλεσε ένταση στην οικογένεια, με τον πατέρα της 17χρονης να μην την πιστεύει, με αποτέλεσμα να έρθει σε αντιπαράθεση με τη σύζυγό του, η οποία στη συνέχεια απευθύνθηκε στις Αρχές.

Σε βάρος του πατέρα επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, μεταξύ άλλων η απαγόρευση προσέγγισης της οικογενειακής κατοικίας και επικοινωνίας με τη σύζυγο και τα παιδιά του.

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Ωστόσο, οι όροι παραβιάστηκαν, καθώς ο άνδρας εμφανίστηκε στην αυλή του σπιτιού. Σήμερα οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου για την παραβίαση των περιοριστικών όρων.

Τι υποστήριξε ο πατέρας της 17χρονης για την παραβίαση των περιοριστικών όρων

Ενώπιον του δικαστηρίου υποστήριξε ότι βρέθηκε εκεί προκειμένου να μεταφέρει φάρμακα στην άρρωστη μητέρα του, η οποία μένει στον πρώτο όροφο της ίδιας πολυκατοικίας. Η σύζυγός του, ωστόσο, υποστήριξε ότι όταν τον ρώτησε γιατί βρισκόταν στην αυλή, εκείνος της απάντησε πως ήταν κουρασμένος, ήθελε να κοιμηθεί και δεν είχε πού αλλού να πάει.

Στο δικαστήριο ο άνδρας δήλωσε ότι δεν πρόκειται να παραβιάσει εκ νέου τους περιοριστικούς όρους και η υπόθεση αναβλήθηκε για τη Δευτέρα, προκειμένου να προετοιμάσει την υπεράσπισή του.

Ο πατέρας της 17χρονης αντιμετωπίζει κατηγορίες που συνδέονται με την ενδοοικογενειακή υπόθεση, μεταξύ άλλων για απειλή, σωματική βλάβη κατά συρροή και παράνομη βία.

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Η 17χρονη θα καταθέσει σε παιδοψυχολόγο - Το ποινικό παρελθόν του παππού της

Καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται να είναι η κατάθεση της 17χρονης σε παιδοψυχολόγο την ερχόμενη Δευτέρα. Η διαδικασία αυτή αναμένεται να προηγηθεί της εκδίκασης της υπόθεσης του 82χρονου, ο οποίος καλείται να δώσει απαντήσεις ενώπιον της Δικαιοσύνης για τις καταγγελίες της εγγονής του.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 82χρονος έχει ήδη απομακρυνθεί από την οικογενειακή κατοικία. Σε βάρος του εκκρεμεί η ιδιαίτερα σοβαρή κατηγορία που αφορά την ανήλικη, ενώ το ποινικό του μητρώο φέρεται να περιλαμβάνει και προηγούμενη καταδίκη, μεταξύ άλλων, για μεταφορά μεταναστών.

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