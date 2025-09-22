Βόλβη: 15χρονος μαθητής κατήγγειλε ότι τον απήγαγαν με βαν, τον χτύπησαν και τον έκλεψαν -Συνελήφθη 18χρονος - iefimerida.gr

Ένα απίστευτο περιστατικό σε βάρος του κατήγγειλε το πρωί της Δευτέρας 22/9 ένας 15χρονος μαθητής στη Βόλβη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το παιδί φέρεται να υποστήριξε ότι ενώ πήγαινε στο σχολείο του με τα πόδια τον προσέγγισε ένα λευκό βαν.

Τότε αποβιβάστηκε ο συνοδηγός, φορώντας κουκούλα full face και τον ανάγκασε να μπει στα πίσω καθίσματα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέσα βρισκόταν ο οδηγός επίσης με κουκούλα στο κεφάλι και το πρόσωπο και κατευθύνθηκαν στην περιοχή του Αγίου Σπυρίδωνα Ασπροβάλτας.

Πάντα σύμφωνα με την καταγγελία του παιδιού, στη διαδρομή ο συνοδηγός τον απειλούσε ενώ του άρπαξε και το ποσό των 50 ευρώ από την τσέπη του. Ο 15χρονος αντιστάθηκε με αποτέλεσμα να τον χτυπήσει.

Ο ανήλικος φέρεται να αναγνώρισε έναν 18χρονο ως τον δράστη που ήταν στη θέση του συνοδηγού. Όπως φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, δύο ημέρες πριν του είχε απαιτήσει 500 ευρώ. Παράλληλα φέρεται να ανέφερε ότι ο οδηγός του βαν του ζήτησε 10.000 ευρώ, δίνοντας το διορία δύο εβδομάδων για να το καταβάλει. Σε διαφορετική περίπτωση, πάντα σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, θα τον σκοτώσει κάτι το οποίο είπε ότι θα κάνει αν ο 15χρονος ενημέρωνε τις αρχές. Πριν τον αφήσουν ελεύθερο, πέταξαν την ζακέτα και το κινητό του τηλέφωνο το οποίο βρέθηκε με σπασμένη οθόνη.



Ο συνοδηγός του οχήματος εντοπίστηκε και συνελήφθη ενώ για τον 15χρονο έχει παραγγελθεί ιατροδικαστική εξέταση.