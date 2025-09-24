Βοιωτία: Τι κατέθεσε ο 28χρονος γιος της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της -«Είχα να δω τη γιαγιά από το 2021» - iefimerida.gr

Από τον Ιανουάριο του 2021, είχε να δει, σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς, την ηλικιωμένη γιαγιά του, 28χρονος εγγονός της και γιος της 62χρονης, που την είχε θάψει στον στάβλο, στο Κλειδί Βοιωτίας.

Ο 28χρονος προγραμματιστής συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που ζει στην Κρήτη, σύμφωνα με τις πληροφορίες υποστήριξε στην αρχική του κατάθεση, το Σάββατο 20/9, ότι δεν γνωρίζει κάτι για τον θάνατο της γιαγιάς του.

«Δεν γνωρίζω ούτε πότε πέθανε, ούτε από τι πέθανε . Έχω να την δω από τις αρχές Ιανουαρίου 2021», σημείωσε αρχικά ο 28χρονος.

«Η μητέρα μου φοβόταν ότι θα κατηγορηθεί»

Σε άλλο σημείο φέρεται να ανέφερε: «Ενημερώθηκα σήμερα (εννοεί 20/9/2025) γύρω στις 13.15 το μεσημέρι, τηλεφωνικά από την μητέρα μου, ότι ήδη είχαν πάει οι αστυνομικοί . Φοβόταν ότι θα κατηγορηθεί για τον θάνατο της γιαγιάς μου.

Το σπίτι που έμενε η ηλικιωμένη και η 62χρονη ανήκει στον 28χρονο. Σε ερώτηση των αστυνομικών για το πότε ήταν η τελευταία φορά που είχε δει την γιαγιά του εκείνος φέρεται να απάντησε ότι έχουν περάσει πέντε χρόνια.

«Η τελευταία φορά που είχα επισκεφθεί τη μητέρα μου ήταν στα μέσα του Οκτωβρίου του 2020. Είχα φύγει στις αρχές Ιανουαρίου του 2021. Η γιαγιά μου ήταν παρούσα. Τότε έμενε στο κάτω σπίτι γιατί πρόκειται για διπλοκατοικία».

Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να μάθουν για την κατάσταση της υγείας της ηλικιωμένης, με τον εγγονός της να αναφέρει, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι είχε κάποιο πρόβλημα με την καρδιά της.

«Είχε κάποιο πρόβλημα με την καρδιά της, αλλά δεν ξέρω τι ακριβώς. Είχε αφαιρέσει μέρος του αναπαραγωγικού της συστήματος. Ήταν υπέρβαση. Είχε πρόβλημα και με το οξυγόνο της».

Παράλληλα φέρεται να ανέφερε ότι ίσως η γιαγιά του είχε και άνοια.

«Ίσως να είχε θέματα και με την μνήμη της. Μάλλον άνοια αλλά δεν ξέρω σε τι βαθμό .Είχε πρόβλημα με την όραση της και κινητικά προβλήματα. Έπαιρνε φάρμακα αλλά δεν ξέρω ακριβώς την φαρμακευτική αγωγή».

Στο πλαίσιο της διενέργειας κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης που διέταξε η εισαγγελία πρωτοδικών Βοιωτίας – τα ερωτήματα της οποίας παρουσίασε την Τρίτη το iefimerida-, έχει ζητηθεί η συμπληρωματική κατάθεση του 28χρονου.

Οι ερωτήσεις θα επικεντρωθούν κυρίως στην συμπεριφορά που είχε η μητέρα του προς την γιαγιά του, εάν την φρόντιζε, αν ενδιαφερόταν για την υγιεινή της καθώς και αν της έδινε τα φάρμακα που απαιτούνταν. Ωστόσο θα αναζητήσουν απαντήσεις για τυχόν εξάρσεις βίας της 62χρονης προς την γιαγιά του, καθώς και αν υπάρχουν και άλλοι συγγενείς που ίσως να γνωρίζουν τέτοιες λεπτομέρειες.