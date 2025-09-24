Βοιωτία: «Έχει εξαιρετικά υψηλό IQ, άλλη ιστορία αν το χρησιμοποιεί για κακό», λέει ο πρώην σύζυγος της 62χρονης - iefimerida.gr

Ευτυχής που δεν έχει καμία επαφή με την 62χρονη από το Κλειδί Βοιωτίας, που έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο για να παίρνει τη σύνταξή της, δηλώνει ο πρώην σύζυγός της.

«Μετά τον χωρισμό έφυγα και κατέβηκα στην [περιοχή] και είμαι εγκαταστημένος και δεν έχω καμία επαφή. Είμαι ευτυχής που δεν έχουμε επαφή. Ο τρόπος που έγινε το διαζύγιο ήταν πολεμικός. Δεν είχα καμία επαφή. Με τον [γιο] είχα άριστες σχέσεις, αλλά ποτέ δεν συζητούσαμε το τι έκανε η γιαγιά, η μαμά, ή οτιδήποτε άλλο προς αποφυγήν εντάσεων. Δεν ήθελα κι εγώ να έχω επαφή, να τον φέρω σε δύσκολη θέση. Ήταν στη μέση και δεν θα έπαιζα εγώ αυτό το παιχνίδι», ανέφερε αρχικά, μιλώντας στην εκπομπή του Mega, Live News.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι ο 28χρονος γιος τους αποφάσισε πριν από περίπου τέσσερα χρόνια να απομακρυνθεί από τη μητέρα του, για προσωπικούς του λόγους, αραιώνοντας τις επισκέψεις του στο σπίτι στο Κλειδί.

«Ξέρω ότι ο [γιος] δεν πήγαινε από αρχές του 2021. Είχα κι εγώ απορίες, ρώτησα μια – δύο φορές και μου λέει «δεν είναι η κατάσταση. Δεν θέλω να βλέπω κανέναν. Κάνει αυτό, κάνει εκείνο, κάνει τ’ άλλο η μητέρα του». Τα έκοψα εγώ γιατί δεν θέλω να τον φέρνω σε δύσκολη θέση. Το θέμα είναι να τον στηρίζεις. Είχε σχεδόν τελειώσει και είχε αρχίσει να εργάζεται και να είναι αυτεξούσιος και από εκεί και πέρα ο καθένας πήρε τον δρόμο του», υποστήριξε.

«Έχει εξαιρετικά υψηλό IQ, αν το χρησιμοποιεί και για κακό είναι άλλη ιστορία»

Ο γάμος τους κράτησε 9 χρόνια με το ζευγάρι να κατοικεί τότε μόνιμα στην Αλεξανδρούπολη. Εκείνος ήταν διευθυντής κατασκευής δρόμων και εκείνη είχε διοριστεί στον δήμο Τυχερού Έβρου.

«Έχει τελειώσει Νομική, είχε και ένα δικηγορικό γραφείο ένα μικρό διάστημα που ούτε την είχα γνωρίσει ακόμη. Στην Θήβα μετά δεν πήγαινε καλά το έκλεισε. Εδώ έδωσε εξετάσεις με το πτυχίο της Νομικής σε εξετάσεις του Δημοσίου και πέρασε. Εξαιρετικά υψηλό IQ, μην ψάχνετε να τα βρείτε αυτά. Αν το χρησιμοποιεί και για κακό, είναι μια άλλη ιστορία, που δεν θα το συζητήσουμε», είπε.

Το επεισοδιακό διαζύγιο και η μετακόμιση της 62χρονης στη Βοιωτία λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας της μητέρας της

Το διαζύγιο τους ήταν επεισοδιακό, όπως λέει, με την τότε 46χρονη γυναίκα να παίρνει τον 12χρονο γιο τους και να μετακομίζουν μόνιμα στη Βοιωτία στο σπίτι της μητέρας της, η οποία από τότε αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

«Φιλάσθενη, σοβαρά προβλήματα. Πριν δηλαδή ακόμα χωρίσω με την κυρία [62χρονη], η κυρία Φρόσω είχε χάσει το ένα μάτι. Δεν έβλεπε καθόλου. Έκανε αποκόλληση, απέτυχε η επέμβαση. Και απ’ το άλλο ελάχιστα έβλεπε. Ήταν υπέρβαρη. Είχε πολλά προβλήματα σάκχαρο και τέτοια, έπαιρνε χάπια και τέτοια. Δεν ξέρω τι ακριβώς».

«Οικειοποιήθηκε ένα σπίτι 300.000 ευρώ»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο πρώην σύζυγός της 62χρονης αναφέρθηκε και σε ένα σπίτι που είχαν στην Αλεξανδρούπολη:

«Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι όλο αυτό που έγινε εκεί και γράφτηκε στο όνομα με δικά μου χρήματα και έγινε αυτή η επένδυση και γράφτηκε στο όνομά της (της 62χρονης), γιατί φοβόμασταν ότι δεν θα φτάσουν τα χρήματα για να μπορούμε να πάρουμε δάνειο. Δεν έγινε κάτι τέτοιο κι όταν χωρίσαμε, επειδή ήταν στο όνομά της, πήγε και πήρε ένα δάνειο από την τράπεζα, δεν το εξόφλησε ποτέ και προφανώς το σπίτι βγήκε στον πλειστηριασμό. Εγώ είχα αποχωρήσει εντελώς, δεν ήθελα να ακούω κανέναν. Δεν ήθελα να έχω καμία μα καμία επαφή ούτε συναισθηματική ούτε τυπική από την στιγμή που χωρίσαμε και τέλειωσε και η ιστορία των οικονομικών με μια ζημιά της τάξεως 300.000 ευρώ για εμένα. Το σπίτι κάπου τόσο στοίχισε στην Αλεξανδρούπολη. Ό,τι ήταν να γίνει η ζημιά, έγινε. Είναι και το οικονομικό σε όλη την υπόθεση. Ένα σπίτι 300.000 ευρώ, το οποίο οικειοποιήθηκε και μέχρι να κάνω εγώ αγωγή για να διεκδικήσω την ιδιοκτησία του σπιτιού, πήγε και πήρε δάνειο και δεν το πλήρωσε, τέλειωσε».