Βοιωτία: Πώς οι αστυνομικοί ξεσκέπασαν την 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της στον στάβλο- Η φωτογραφία - «κλειδί» - iefimerida.gr

Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση που έχει συγκλονίσει την Βοιωτία.



Μια 62χρονη γυναίκα συνελήφθη στο χωριό Κλειδί Βοιωτίας καθώς, σύμφωνα με την αστυνομία, απέκρυψε τον θάνατο της ηλικιωμένης μητέρας της, την έθαψε σε πρόχειρο τάφο δίπλα από το σπίτι της και συνέχισε να εισπράττει τόσο τη σύνταξή της όσο και το επίδομα αναπηρίας που λάμβανε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αποκάλυψη έγινε στο πλαίσιο εισαγγελικής παραγγελίας για τη διερεύνηση της «εξαφάνισης» της μητέρας, με την οποία συγκατοικούσε.

Η φωτογραφία - «κλειδί»



Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, οι αστυνομικοί ειδοποίησαν ότι θα πήγαιναν να κάνουν τον σχετικό έλεγχο, με την 62χρονη, διευθύντρια στα ΚΕΠ Οινοφύτων, να σπεύδει να βρει κάποιο εναλλακτικό πρόσωπο προκειμένου να καλύψει το κενό της μητέρας της, που είχε πεθάνε - σύμφωνα με όσα κατέθεσε η ίδια - πριν από δύο χρόνια.



Ο στάβλος στον οποίο έθαψε τη μητέρα της

Όμως, οι αστυνομικοί είδαν ότι η ηλικιωμένη γυναίκα -κάτοικος του χωριού – δεν αντιστοιχούσε με τη θανούσα τόσο στην ηλικία όσο και στο όνομα και με μία φωτογραφία της που βρήκαν, γυρνούσαν στο χωριό – δεδομένου ότι σε μια τόσο μικρή κοινωνία θα την γνώριζαν - προκειμένου να βρουν ποια ήταν. Τελικά, ανακάλυψαν ότι αντιστοιχεί στη μητέρα ενός άλλου ανθρώπου και έτσι κατάλαβαν την απάτη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι ισχυρίστηκε η 62χρονη στους αστυνομικούς για το μακάβριο σχέδιό της



Σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, η 62χρονη για να δικαιολογήσει την ταφή της μητέρας της στον στάβλο και τη μη δήλωση του θανάτου της, προκειμένου να λαμβάνει το επίδομα αναπηρίας και τη σύνταξή της, υποστήριξε ότι η ίδια είχε ένα αυτοάνοσο νόσημα και είχε μεγάλα έξοδα. Επίσης, είπε στους αστυνομικούς ότι είχε ένα παιδί που σπούδαζε στην Κρήτη και είχε και αυτό πολλά έξοδα.



Οι Αρχές εντόπισαν το παιδί και το ρώτησαν εάν ήξερε ότι πέθανε η γιαγιά του, όμως εκείνο κατέθεσε πως δεν το γνώριζε γιατί είχε 5 χρόνια να πάει στο χωριό και είχε κόψει κάθε σχέση.



Η στιγμή της σύλληψης της 62χρονης

Όσο για τον άνδρα που βοήθησε την 62χρονη να θάψει τη μητέρα της, οι αστυνομικοί ρώτησαν τους κατοίκους το6 χωριού εάν γνώριζαν έναν αλλοδαπό με το όνομα Γιάννης. Αυτοί τους είπαν ότι πράγματι προ διετίας είχε έρθει στο χωριό μια ομάδα 10 αλλοδαπών για καλοκαιρινές εργασίες μεταξύ των οποίων και ο συγκεκριμένος άνδρας, ο οποίος απασχολείται σε εργασίες στην 62χρονη.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιφυλακτικότητα από τις αρχές



Πάντως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, οι αστυνομικοί είναι επιφυλακτικοί βλέποντας τη μεθοδικότητα της 62χρονης και θέλουν να βεβαιωθούν ότι ο θάνατος της μητέρας της ήταν φυσιολογικός. Η 62χρονη ισχυρίστηκε ότι η μητέρα της ήταν κατάκοιτη, με άνοια και πέθανε στα χέρια της, ωστόσο η μεθοδικότητά της εγείρει ερωτήματα.

«Ή θα με βοηθήσεις ή θα αυτοκτονήσω»

Σε μία από τις πολλές δικαιολογίες μάλιστα της 62χρονης σχετικά με την απουσία της μητέρας της, είχε φτάσει στο σημείο να πει πως βρισκόταν σε ίδρυμα στην Κόρινθο και ζήτησε βοήθεια από γείτονες για να μην γίνει αντιληπτή σε έλεγχο από κλιμάκιο.

Όπως ανέφερε γείτονας από το περιβάλλον της 62χρονης που μίλησε στο Star News: «Ήρθε και μου ζήτησε να τη βοηθήσω αλλιώς μου είπε ότι θα αυτοκτονήσει. Μου είπε ότι έπαιρνε την ηλικιωμένη θεία μου στο σπίτι της γιατί θα πήγαινε κλιμάκιο για να δει τη μητέρα της, η οποία όμως, όπως μου ανέφερε, ήταν στην Κόρινθο σε ίδρυμα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανακοίνωση της αστυνομίας για τη σύλληψη της 62χρονης σε χωριό της Βοιωτίας



Συνελήφθη ημεδαπή, χθες (20-09-2025) το βράδυ σε περιοχή της Βοιωτίας, στο πλαίσιο Εισαγγελικής Παραγγελίας διερεύνησης της εξαφάνισης της μόνης συνοίκου μητέρας της και επακόλουθη διεξοδική αστυνομική έρευνα, διότι, όπως προέκυψε, απέκρυψε από τις Αρχές τον θάνατο της μητέρας της, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει το επίδομα αναπηρίας και την σύνταξή της.

Η συλληφθείσα υπέδειξε στους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τανάγρας και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών, το σημείο ταφής της αποβιώσασας μητέρας της, παραπλεύρως της οικίας της, όπου παρουσία δικαστικού λειτουργού, πραγματοποιήθηκε εκταφή, κατά την οποία βρέθηκε ανθρώπινος σκελετός (με κλινοσκεπάσματα), ο οποίος περισυνελλέγη και θα αποσταλεί αρμοδίως για εξέταση.

Σε βάρος της σχηματίσθηκε δικογραφία για μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού, ψευδή κατάθεση, ανθρωποκτονία από αμέλεια και απάτη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την προανάκριση διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Τανάγρας, ενώ η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελία.