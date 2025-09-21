Σοκ στη Βοιωτία: Γυναίκα έθαψε την μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της για να παίρνει τη σύνταξή της - iefimerida.gr

Μια υπόθεση σοκ έρχεται στο φως της δημοσιότητας από χωριό στη Βοιωτία.

Mια γυναίκα φέρεται να έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της με κίνητρο να συνεχίζει να παίρνει το επίδομα αναπηρίας και τη σύνταξή της.

Η εισαγγελία με προφορική εντολή ζήτησε τη διερεύνηση για την υπόθεση εξαφάνισης μίας 93χρονης γυναίκας η οποία δεν είχε δώσει σημάδια ζωής από το καλοκαίρι του 2023.

Παρουσίασε άλλη γυναίκα ως την μητέρα της

Υπήρχαν πληροφορίες ότι εμπλεκόταν η 62χρονη κόρη της, η οποία είναι Διευθύντρια του ΚΕΠ Οινοφύτων Βοιωτίας. Το πρωί του Σαββάτου 20/9, αστυνομικοί μετέβησαν στο σπίτι που έμεναν μητέρα και κόρη στο Κλειδί Βοιωτίας.

Εκεί εντόπισαν την κόρη η οποία στη θέα των αστυνομικών παρουσίασε μια υπερήλικη γυναίκα με άνοια, ως την μητέρα της.

Ωστόσο όπως διαπιστώθηκε η εν λόγω γυναίκα, 85 ετών, ήταν κάτοικος της περιοχής, ωστόσο δεν ήταν η μητέρα της όπως υποστήριξε.

Κατά την προσαγωγή της η 62χρονη φέρεται να ομολόγησε:

«Το καλοκαίρι του 2023, η μητέρα μου η οποία είχε κινητικά προβλήματα, απεβίωσε μέσα στο σπίτι μας από παθολογικά αίτια. Επειδή αντιμετώπιζα οικονομικά προβλήματα, έκρυψα τον θάνατο της, προκειμένου να λαμβάνω το επίδομα αναπηρίας και την σύνταξης της».

Μάλιστα φέρεται να υποστήριξε ότι με την βοήθεια ενός άνδρα από την Αλβανία, με το όνομα «Γιάννης», χωρίς να δώσει άλλα στοιχεία αναφέροντας ότι έχει μετακομίσει, την μετέφεραν και την έθαψαν στον στάβλο που διατηρούσε με την μητέρα της.

Στη συνέχεια υπέδειξε το σημείο ταφής και παρουσία δικαστικού λειτουργού ακολούθησε εκταφή κατά την διάρκεια της οποία βρέθηκε ο σκελετός της γυναίκας και κλινοσκεπάσματα.

Σε βάρος της κόρης σχηματίστηκε δικογραφία για «μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού», «ψευδή κατάθεση», ανθρωποκτονία από αμέλεια» και απάτη.