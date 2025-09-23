Βοιωτία: Εξετάζεται ανθρωποκτονία από δόλο για την 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο -«Κλειδί» ο γιος της - iefimerida.gr

Μέσα σε μία εβδομάδα θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι ενέργειες των αστυνομικών αρχών της Τανάγρας για την υπόθεση της 62χρονης στη Βοιωτία που έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο για να παίρνει τη σύνταξή της.

Στο πλαίσιο της διενέργειας κατεπείγουσας προκαταρκτικής, που διέταξε η εισαγγελία πρωτοδικών Βοιωτίας, η χρονική περίοδος που εξετάζεται αφορά την τελευταία πενταετία.

Υπενθυμίζεται ότι υπάρχουν μαρτυρίες συγγενών της νεκρής και κατοίκων του χωριού που αναφέρουν ότι δεν την έχουν δει από το 2020.

Σκοπός να διερευνηθεί, μεταξύ άλλων, εάν ο θάνατος της ηλικιωμένης, που είχε θάψει η 62χρονη κόρη της στον στάβλο του σπιτιού τους, ήταν απόρροια ανθρωποκτονίας με δόλο και αν υπήρξε θανατηφόρος έκθεση, με την ίδια να αναμένεται να κληθεί σε ανωμοτί εξηγήσεις.

Μάλιστα, ζητείται από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών η επίσπευση των ενεργειών και η σύνταξη του πορίσματος για να προσδιοριστεί ο χρόνος θανάτου και εάν στον σκελετό παρατηρούνται κακώσεις.

Στο μικροσκόπιο καταθέσεις κατοίκων της περιοχής -«Κλειδί» ο γιος της 62χρονης

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί θα πρέπει να λάβουν μία σειρά από καταθέσεις των κατοίκων για το πότε αντιλήφθηκαν τελευταία φορά την παρουσία της ηλικιωμένης και, παράλληλα, εάν είχαν διαπιστώσει οποιαδήποτε βίαιη συμπεριφορά της 62χρονης προς τη μητέρα της, καθώς και αν την παραμελούσε.

Οι αστυνομικοί θα πρέπει επίσης να ενημερωθούν για τυχόν προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε όταν ζούσε και ποια ακριβώς ήταν η κατάστασή της, όπως αν είχε αναγνωρισμένη αναπηρία και το ποσοστό αυτής, καθώς και αν λάμβανε συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή.

«Κλειδί» χαρακτηρίζεται η συμπληρωματική κατάθεση του εγγονού της ηλικιωμένης και γιου της 62χρονης, ο οποίος φέρεται στην αρχική του κατάθεση να είχε αναφέρει ότι είχε περίπου 5 χρόνια να δει τη γιαγιά του.

Οι ερωτήσεις θα επικεντρωθούν κυρίως στη συμπεριφορά που είχε η μητέρα του προς τη γιαγιά του, εάν τη φρόντιζε, αν ενδιαφερόταν για την υγιεινή της, καθώς και αν της έδινε τα φάρμακα που απαιτούνταν. Επίσης, θα αναζητηθούν απαντήσεις για τυχόν εξάρσεις βίας της 62χρονης προς τη γιαγιά του, καθώς και αν υπάρχουν και άλλοι συγγενείς που ίσως να γνωρίζουν τέτοιες λεπτομέρειες.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας θα πρέπει να διαπιστωθεί εάν υπάρχει απάτη που ξεπερνά τις 120.000 ευρώ. Θα ερευνηθεί από πού λάμβανε σύνταξη η ηλικιωμένη και ποιο ήταν το ακριβές ποσό, καθώς και ποια ήταν τα επιδόματα και το ύψος αυτών. Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να προσδιορίσουν το συνολικό ποσό από τον χρόνο θανάτου που θα προκύψει από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.