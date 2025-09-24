Βοιωτία: Ο εργάτης που κατονόμασε η 62χρονη ότι έσκαψε τον λάκκο, τη διαψεύδει -«Δεν έχω δουλέψει σε αυτή» - iefimerida.gr

Νεότερα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας αναφορικά με την υπόθεση της 62χρονης στο Κλειδί Βοιωτίας, που έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο για να παίρνει τη σύνταξή της.

Η γυναίκα, που τέθηκε σε αργία από τη θέση της διευθύντριας στο ΚΕΠ, ισχυρίστηκε στις Αρχές ότι τον λάκκο που έβαλε την 92χρονη τον είχε σκάψει νωρίτερα με τη βοήθεια ενός εργάτη, χωρίς να προσδιορίσει την ακριβή ημερομηνία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν έχω σχέση με τη γυναίκα, δεν έχω δουλέψει σε αυτήν»

Ο «Γιάννης», που κατονόμασε η 62χρονη, μίλησε στην εκπομπή «Live News», διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς της γυναίκας.

«Εγώ δεν είμαι εργολάβος, δεν δουλεύω οικοδομή. Τη γνώριζα από το χωριό, αλλά δεν ξέρω τι κάνει. Δεν έχω δουλέψει σε αυτήν. Δεν έχει μεροκάματο εκεί. Δεν έχω σχέση με αυτήν τη γυναίκα. Θα έχει κάνει λάθος. Δεν θυμάμαι να έχω δουλέψει ποτέ σε αυτήν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εργάτης από την Αλβανία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η 62χρονη έγραφε φάρμακα στη νεκρή μητέρα της ως τον Ιούλιο του 2025

Στην ίδια εκπομπή παρουσιάστηκαν στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία η 62χρονη έγραφε φάρμακα στο ΑΜΚΑ της νεκρής μητέρας της έως τον Ιούλιο του 2025, παρότι είχε δηλώσει ότι την έθαψε στον στάβλο τον Αύγουστο του 2023.

Μόνο στις 3 Ιουλίου έγιναν 14 συνταγογραφήσεις. Πρόκειται για φάρμακα αντιθρομβωτικά, διουρητικά, χάπια για την καρδιά αλλά και το σάκχαρο.