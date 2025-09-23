Βοιωτία: Εισαγγελέας πήγε στο σημείο που η 62χρονη είχε θάψει τη μητέρα της -Στη Λαμία η ιατροδικαστική εξέταση - iefimerida.gr

Στο σημείο που η 62χρονη από το Κλειδί Βοιωτίας είχε θάψει τη μητέρα της βρέθηκε εισαγγελέας, προκειμένου να γίνει αυτοψία.

Στην περιοχή μετέβη και ο διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Τανάγρας, που έχει αναλάβει την έρευνα για τη συγκεκριμένη υπόθεση, μαζί με αστυνομικό της Σήμανσης. Βέβαια, στον λάκκο δεν υπήρχε κάτι, καθώς οι Αρχές είχαν πάρει τα κόκαλα και τα κλινοσκεπάσματα που είχαν βρεθεί, προκειμένου να εξεταστούν.

Η ιατροδικαστική εξέταση στα οστά της ηλικιωμένης θα πραγματοποιηθεί στη Λαμία, προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο αναφορικά με τον θάνατό της, δηλαδή αν οφείλεται σε παθολογικά αίτια ή σε εγκληματική ενέργεια.

Βοιωτία: Προκαταρκτική έρευνα με εισαγγελική εντολή για ανθρωποκτονία από δόλο

Υπενθυμίζεται ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Βοιωτίας διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα σε βάθος πενταετίας, προκειμένου να ξεκαθαριστεί αν ο θάνατος της ηλικιωμένης ήταν απόρροια ανθρωποκτονίας με δόλο και αν υπήρξε θανατηφόρος έκθεση.

Μάλιστα, ζητείται από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών η επίσπευση των ενεργειών και η σύνταξη του πορίσματος για να προσδιοριστεί ο χρόνος θανάτου και εάν στον σκελετό παρατηρούνται κακώσεις.

