Βοιωτία: Σοκάρει η θεία της 62χρονης -«Άφηνε τη μητέρα της χωρίς νερό και φαγητό, της είχε κλείσει το ψυγείο» - iefimerida.gr

Νέες σοκαριστικές πληροφορίες έρχονται στο «φως» της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της στη Βοιωτία.

Ειδικότερα, η θεία της 62χρονης μίλησε στην τηλεοπτική εκπομπή του ΑΝΤ1 "Το πρωινό", και αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό που είχε γίνει το 2020, όταν είχε πάρει την μητέρα της και την πήγε σε δομή. Η ηλικιωμένη δεν ήθελε να μείνει εκεί, αλλά να επιστρέψει στο σπίτι της, ενώ τα επόμενα χρόνια ήταν τελείως παραμελημένη από την κόρη της, καθώς δεν της έδινε νερό, ενώ της κλείδωνε και το ψυγείο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Της είχε κόψει το φαΐ», λέει η θεία της 62χρονης

Η θεία της 62χρονης ανέφερε αρχικά: «Γιατί έμεινε ελεύθερη; Τι θα κάνει τώρα που έμεινε ελεύθερη; Γιατί να σκοτώσει τη μάνα της; Δεν είχε κάνει η μάνα της τίποτα για αυτήν; Εγώ δεν είμαι κριτής δεν την κρίνω, ο θεός θα την κρίνει».

Η γυναίκα ρωτούσε την 62χρονη που βρισκόταν η μητέρας της: «Μου έλεγε πως έχει πάει στην αδελφή της, στη Μάνδρα. Όμως εκείνη κάλεσε το ασθενοφόρο και ήρθε και είπαμε τι έγινε η γυναίκα (η μητέρα της 62χρονης), την πήρανε σε ένα ίδρυμα, σε ένα γηροκομείο. Το ασθενοφόρο έγραψε το όνομα του ιδρύματος».

Σε ερώτηση για το πότε πήρε την γυναίκα το ασθενοφόρο η θεία της 62χρονης επισήμανε: «Μάλλον ήταν το 2020. Η μητέρα της ήταν ξύπνια, ήταν ζωντανή δεν "είχε χαζέψει" που λέει. Είχε πάθει άνοια και δεν της άρεσε που πήγε εκεί και φώναζε, ούρλιαζε εκεί μέσα».

«Τα πόδια της πονάγανε λίγο, και άμα μίλαγε (η ηλικιωμένη) την έβριζε η κόρη της. "Της έχω κόψει το φαΐ γιατί έτρωγε πολύ και έπρεπε να πέσει στα κιλά μου είχε πει ο γιατρός", μου είπε (η 62χρονη) και μαθαίνω τώρα ότι της είχε κλείσει το ψυγείο, ούτε νερό να μην πίνει, γιατί κατουριόταν».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λέων: Ένα μεγάλο μέρος παθολογιών αλλά και μη παθολογικών αιτιών θανάτου δεν θα μπορέσει να βρεθεί

Νωρίτερα, ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων μίλησε το πρωί της Τρίτης στον ΑΝΤ1 για το αν η ιατροδικαστική εξέταση της σορού της μητέρας της 62χρονης διευθύντριας ΚΕΠ, που αναμένεται, ﻿θα μπορέσει να δώσει απαντήσεις σχετικά με τα αίτια θανάτου της.



«Από μια ιατροδικαστική διερεύνηση ενός ενταφιασμένου ατόμου επί διάστημα ετών, αντιλαμβάνεστε ότι πολύ λίγα στοιχεία μπορούμε να έχουμε. Μπορούμε να έχουμε τον σκελετό, δηλαδή να δούμε αν υπήρξαν σκελετικές κακώσεις από βία και από εκεί και πέρα μπορούμε να κάνουμε και κάποιες αναλύσεις τοξικολογικές οι οποίες να μας πούνε εάν υπήρχε και μια αιτία θανάτου συμβατή με λήψη τέτοιων ουσιών, όμως, πρέπει να πούμε ότι ένα μεγάλο μέρος διερευνήσεων, ένα μεγάλο μέρος παθολογιών αλλά και μη παθολογικών αιτιών θανάτου δεν θα μπορέσει να βρεθεί», ανέφερε αρχικά ο κ ιατροδικαστής.

«Από την ιατροδικαστική εξέταση θα φανεί αν είχε σκελετικές κακώσεις και αν, είχε δηλητηριαστεί. Ένα μεγάλο μέρος παθολογιών και μη παθολογικών αιτιών θανάτου, δεν θα μπορέσει να βρεθεί. Στην κατάσταση που είναι η σορός είναι εξαιρετικά πιθανό να μην μπορέσει να απαντηθεί η αιτία θανάτου και να έχουμε μια αιτία θανάτου απροσδιόριστη αποκλειόμενη πχ των σκελετικών κακώσεων ή δηλητηριάσεων αλλά δεν θα μπορέσουμε να αποδώσουμε ούτε την αιτία θανάτου αλλά ούτε και το είδος θανάτου δηλαδή αν πρόκειται για κάποια παθολογία ή κάποια εγκληματική ενέργεια», πρόσθεσε στην συνέχεια.

«Θα πρέπει να γίνει μια ενδελεχής έρευνα πολύ πιο πριν. Για μένα θα πρέπει να δούμε τι συνταγογραφήσεις γίνονταν σε αυτή τη γυναίκα μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, να δούμε αν είχε σοβαρά προβλήματα, αν υπήρχαν σοβαρές παθολογίες. Φαίνεται πως θα μείνει αναπάντητο το εξής. Αυτή η γυναίκα ήταν σίγουρη ότι η μητέρα της ήταν νεκρή τη στιγμή που την έθαψε; Πώς μπορεί να κρίνει αν ήταν σε κώμα; Υπάρχει σοβαρή περίπτωση να την έθαψε ζωντανή. Ένας πολίτης μπορεί να δει έναν πολίτη σε κώμα, κάτι το οποίο αναστρέφεται με τις κατάλληλες ιατρικές και επειδή δεν έχει γνώσεις να νομίζει πως είναι νεκρός», κατέληξε ο Γρηγόρης Λέων.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε τι είπε η θεία της 62χρονης στη Βοιωτία: