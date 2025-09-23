Βοιωτία: Η στιγμή που η 62χρονη επιτέθηκε σε δημοσιογράφο -«Στο στόμα μου το μικρόφωνο δεν θα το ξαναβάλεις» [βίντεο] - iefimerida.gr

Επεισόδιο μεταξύ της 62χρονης από την Βοιωτία που κατηγορείται πως κράτησε κρυφό τον θάνατο της μητέρας της για να λαμβάνει την σύνταξή της και δημοσιογράφου συνέβη το πρωί.

Δημοσιογράφος του Star που βρισκόταν έξω από το σπίτι της 62χρονης που απασχολεί τα τελευταία 24ωρα την δικαιοσύνη, μόλις την εντόπισε την πλησίασε με το μικρόφωνο και της ζήτησε να κάνει δηλώσεις για την υπόθεση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βοιωτία: Η 62χρονη επιτέθηκε σε δημοσιογράφο

Τότε η κατηγορούμενη έπιασε το χέρι της δημοσιογράφου το γύρισε και στη συνέχεια πέταξε κάτω το μικρόφωνο.

Φορώντας μάσκα και κουκούλα είπε στη συνέχεια «Στο στόμα μου αυτό δεν θα το ξαναβάλεις, άκουσες; Ρώτησέ με ότι θες από απόσταση. Με εμποδίζετε να βγω από το αυτοκίνητο».

Δείτε το βίντεο από το Star