Σοκ με την 62χρονη διευθύντρια ΚΕΠ στη Βοιωτία που είχε θάψει τη μητέρα της στον στάβλο για να παίρνει τη σύνταξή της - iefimerida.gr

Σοκ προκαλεί η αποκάλυψη πως μία 62χρονη είχε θάψει την 88χρονη μητέρα της στον στάβλο του σπιτιού τους σε χωριό της Βοιωτίας, πριν από 2 χρόνια, προκειμένου να παίρνει τη σύνταξή της και το επίδομα αναπηρίας της.



Η υπόθεση αποκαλύφθηκε χθες, όταν αξιωματικοί του Τ.Δ.Ε.Ε Θηβών και ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος Τανάγρας, μετέβησαν στην κατοικία της 62χρονης, η οποία είναι διευθύντρια σε ΚΕΠ της Βοιωτίας, προκειμένου να αναζητήσουν την 88χρονη, η οποία δεν είχε εμφανιστεί στο χωριό τα δύο τελευταία χρόνια.



Η κόρη της όμως, παρουσίασε μια άλλη, υπερήλικη γυναίκα με άνοια ως μητέρα της, η οποία όπως αποδείχθηκε από την έρευνα ήταν κάτοικος του χωριού.



Έθαψε την μητέρα της για να παίρνει τη σύνταξη και το επίδομα αναπηρίας της

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την προανάκριση, η 62χρονη ομολόγησε ότι το καλοκαίρι του 2023 και σε αδιευκρίνιστη ημερομηνία, η μητέρα της, η οποία είχε κινητικά προβλήματα, πέθανε εντός της οικίας τους από παθολογικά αίτια. Η ίδια όμως, λόγω οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε, απέκρυψε από τις Αρχές τον θάνατό της, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει το επίδομα αναπηρίας και τη σύνταξή της.



Ο στάβλος στον οποίο έθαψε τη μητέρα της

Όπως ομολόγησε, με τη συνδρομή ενός Αλβανού, που προσέλαβε, μετέφεραν και έθαψαν τη μητέρα της σε στάβλο της οικίας τους.



Η 62χρονη υπέδειξε μάλιστα στους αστυνομικούς το σημείο ταφής, όπου παρουσία δικαστικού λειτουργού, πραγματοποιήθηκε εκταφή κατά την οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε ανθρώπινος σκελετός με κλινοσκεπάσματα.



Αντιμέτωπη με βαρύτατες ποινές

Κατόπιν τούτου, ο Εισαγγελέας Θηβών, παρήγγειλε το σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος της 62χρονης για «μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού», «ψευδή κατάθεση», «ανθρωποκτονία από αμέλεια» και «απάτη». Εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Θηβών.