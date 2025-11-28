Black Friday: Μετά την κακοκαιρία οι Αθηναίοι έκαναν... απόβαση στην Ερμού -Ουρές έξω από καταστήματα [βίντεο] - iefimerida.gr

Σε ρυθμούς Black Friday κινείται σήμερα η αγορά. Μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας ο κόσμος «κατέβηκε» στα εμπορικά καταστήματα της Ερμού για να αγοράσει τα προϊόντα που είναι σε προσφορές ακόμα και περισσότερο από 50%.

Η βροχή σταμάτησε, ο ήλιος βγήκε και μαζί με αυτόν και οι Αθηναίοι. Όπως αποτυπώνεται και από το επιτόπιο ρεπορτάζ του iefimerida.gr, οι καταναλωτές μπαίνουν και βγαίνουν σχεδόν σε όλα τα καταστήματα που βρίσκονται στον εμπορικότερο δρόμο της Αθήνας στην Ερμού, και σε άλλα σημεία της πόλης όπως στην Σταδίου. Αυξημένη κίνηση καταγράφεται σε μεγάλες αλυσίδες με ρούχα, σε καταστήματα καλλυντικών αλλά και ηλεκτρονικών ειδών.

Παράγοντες της αγοράς δήλωσαν στο iefimerida.gr αισιόδοξοι για την σημερινή ημέρα αλλά και για το σαββατοκύριακο που ακολουθεί. Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, «μπορεί η κακοκαιρία να μην βοήθησε τις πρωινές ώρες όμως είμαστε αισιόδοξοι. Υπάρχουν πολλές και καλές προσφορές σε όλα τα προϊόντα. Ακόμα ένας βασικός παράγοντας είναι ότι έχουν πραγματοποιηθεί και πληρωμές των μισθών».

Παράλληλα εφιστούν τον προσοχή σε όλους διότι δεν είναι λίγοι οι επιτήδειοι που πατούν πάνω σε αυτές τις ημέρες για να βρουν τα θύματα τους όπως θα τους αποσπάσουν είτε χρήματα, είτε τραπέζια προσωπικά δεδομένα.

