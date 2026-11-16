Black Friday και «έκπτωση 40%»: Ποια τιμή πρέπει να κοιτάξεις για να δεις πόσα γλιτώνεις

Η Black Friday φέρνει προσφορές με εκπτώσεις έως 40%, όμως το πραγματικό όφελος κρίνεται από την τιμή που είχε το προϊόν πριν ξεκινήσει η μείωση.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η νομοθεσία ορίζει ότι η έκπτωση πρέπει να υπολογίζεται στη χαμηλότερη τιμή που είχε το προϊόν τις 30 ημέρες πριν την προσφορά. Αυτό εμποδίζει τους εμπόρους να χρησιμοποιούν παλαιότερες, υψηλότερες τιμές ως βάση για τις εκπτώσεις τους.

Το πραγματικό όφελος για τον καταναλωτή εξαρτάται από την τιμή αναφοράς. Μια έκπτωση 40% υπολογισμένη σε μια πρόσφατα μειωμένη τιμή οδηγεί σε χαμηλότερη τελική τιμή από ό,τι αν υπολογιζόταν σε μια παλαιότερη, υψηλότερη τιμή.

Οι καταναλωτές πρέπει να είναι προσεκτικοί με τις διαγραμμένες τιμές και να χρησιμοποιούν πλατφόρμες σύγκρισης για να παρακολουθούν την εξέλιξη της τιμής. Η σύγκριση της τελικής τιμής σε διάφορα καταστήματα παραμένει η ασφαλέστερη μέθοδος.

Ο κανόνας των 30 ημερών εφαρμόζεται και σε διαδοχικές εκπτωτικές ενέργειες, με την επιχείρηση να υποχρεούται να χρησιμοποιεί τη χαμηλότερη τιμή του διαστήματος. Διαφορετική αντιμετώπιση υπάρχει μόνο για τις προοδευτικά αυξανόμενες εκπτώσεις.

Καθώς πλησιάζει η Black Friday, που φέτος πέφτει στις 27 Νοεμβρίου, οι καταναλωτές αναζητούν ευκαιρίες σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα. Ωστόσο, μια προσφορά με την ένδειξη «έκπτωση 40%» δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το προϊόν πωλείται 40% φθηνότερα από την τιμή που είχε συνηθίσει να βλέπει ο καταναλωτής.

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Το βασικό στοιχείο που πρέπει να εξετάζει κανείς είναι η τιμή αναφοράς, δηλαδή η τιμή πάνω στην οποία υπολογίζεται το ποσοστό της έκπτωσης.

Black Friday: Ο κανόνας των 30 ημερών για τις εκπτώσεις

Σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, όταν ένα κατάστημα ανακοινώνει μείωση τιμής, οφείλει να εμφανίζει ως προγενέστερη τιμή τη χαμηλότερη στην οποία προσέφερε το συγκεκριμένο προϊόν κατά τις 30 ημέρες πριν από την έναρξη της έκπτωσης.

Αυτό σημαίνει ότι η έκπτωση δεν μπορεί να υπολογίζεται αυθαίρετα με βάση μια παλαιότερη, υψηλότερη τιμή ή την προτεινόμενη λιανική τιμή του κατασκευαστή.

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Για παράδειγμα, εάν ένα προϊόν πωλούνταν αρχικά προς 200 ευρώ, αλλά μέσα στις προηγούμενες 30 ημέρες η τιμή του είχε μειωθεί στα 150 ευρώ, τότε τα 150 ευρώ αποτελούν την τιμή αναφοράς για μια νέα εκπτωτική ενέργεια.

Επομένως, εάν το κατάστημα διαφημίζει έκπτωση 40%, αυτή πρέπει να υπολογίζεται επί των 150 ευρώ και όχι επί των 200 ευρώ.

Πώς υπολογίζεται το πραγματικό όφελος από μια έκπτωση 40%

Ας υποθέσουμε ότι ένα κατάστημα προσφέρει ένα προϊόν με έκπτωση 40% και αναγράφει ως τιμή αναφοράς τα 150 ευρώ.

Στην περίπτωση αυτή, η έκπτωση αντιστοιχεί σε 60 ευρώ και η τελική τιμή διαμορφώνεται στα 90 ευρώ.

Εάν, αντίθετα, το κατάστημα χρησιμοποιούσε ως βάση τα 200 ευρώ, θα παρουσίαζε εξοικονόμηση 80 ευρώ και τελική τιμή 120 ευρώ. Ωστόσο, εφόσον το προϊόν είχε ήδη προσφερθεί στα 150 ευρώ μέσα στο προηγούμενο διάστημα των 30 ημερών, μια τέτοια παρουσίαση της έκπτωσης δεν θα ήταν σύμφωνη με τον γενικό κανόνα.

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Συνεπώς, αυτό που έχει σημασία δεν είναι μόνο το ποσοστό που εμφανίζεται στην προσφορά, αλλά και η τιμή από την οποία υπολογίζεται.

Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές πριν αγοράσουν

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις προσφορές που συνοδεύονται από μεγάλες διαγραμμένες τιμές, καθώς και στις περιπτώσεις όπου εμφανίζεται η προτεινόμενη λιανική τιμή του κατασκευαστή.

Η τελευταία μπορεί να χρησιμοποιείται ως πρόσθετη πληροφορία, αλλά δεν αντικαθιστά την υποχρεωτική τιμή αναφοράς για τον υπολογισμό μιας ανακοινωμένης έκπτωσης.

Ένας ακόμη τρόπος για να διαπιστώσει ο καταναλωτής εάν μια προσφορά είναι συμφέρουσα είναι να παρακολουθεί την εξέλιξη της τιμής του προϊόντος πριν από την Black Friday. Οι πλατφόρμες σύγκρισης τιμών μπορούν να βοηθήσουν, αν και τα δεδομένα τους ενδέχεται να μην περιλαμβάνουν όλα τα καταστήματα της αγοράς.

Παράλληλα, αξίζει να συγκρίνει την τελική τιμή του ίδιου προϊόντος σε περισσότερα καταστήματα, λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν έξοδα αποστολής.

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Τι ισχύει για τις διαδοχικές εκπτώσεις

Ο γενικός κανόνας των 30 ημερών ισχύει και όταν μια επιχείρηση πραγματοποιεί διαφορετικές εκπτωτικές ενέργειες σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Εάν, για παράδειγμα, ένα κατάστημα προσφέρει ένα προϊόν σε μειωμένη τιμή, επαναφέρει στη συνέχεια την υψηλότερη τιμή του και αργότερα ανακοινώνει νέα προσφορά για την Black Friday, οφείλει να λάβει υπόψη τη χαμηλότερη τιμή του προηγούμενου διαστήματος των 30 ημερών.

Διαφορετική αντιμετώπιση προβλέπεται για τις συνεχείς και προοδευτικά αυξανόμενες εκπτώσεις, όταν η τιμή μειώνεται σταδιακά χωρίς να μεσολαβεί αύξηση.

Σε κάθε περίπτωση, ο καταναλωτής πρέπει να μπορεί να κατανοήσει με σαφήνεια από ποια τιμή προκύπτει η διαφημιζόμενη έκπτωση.

Το συμπέρασμα είναι ότι μια ένδειξη «-40%» από μόνη της δεν αρκεί για να αποδείξει ότι πρόκειται για πραγματική ευκαιρία. Η χαμηλότερη τιμή των προηγούμενων 30 ημερών αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς για τον έλεγχο της έκπτωσης, ενώ η σύγκριση με τις τιμές άλλων καταστημάτων βοηθά να διαπιστωθεί εάν η αγορά συμφέρει πραγματικά.