Black Friday Days στο Designer Outlet Athens - Οι μεγαλύτερες προσφορές της χρονιάς σε αγαπημένα designer brands

Οι Black Friday Days επιστρέφουν στο Designer Outlet Athens και φέρνουν μαζί τους έντεκα ημέρες γεμάτες μοναδικές ευκαιρίες για έξυπνες αγορές.

Από την Παρασκευή 20 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, οι επισκέπτες θα ανακαλύψουν τις μεγαλύτερες προσφορές της χρονιάς σε αγαπημένα designer brands και θα απολαύσουν μια ξεχωριστή εμπειρία αγορών σε έναν από τους αγαπημένους shopping προορισμούς της πόλης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τις αθλητικές επιλογές της Nike Factory Store Athens και τις διαχρονικές προτάσεις της Lacoste μέχρι τις exclusive συλλογές της Kalogirou και το ξεχωριστό στιλ της Pinko, οι Black Friday Days στο Designer Outlet Athens έχουν όλα όσα αγαπάς!

Οι Black Friday Days γίνονται ακόμη πιο απολαυστικές, καθώς μια επίσκεψη στο Designer Outlet Athens συνδυάζει shopping, γαστρονομικές απολαύσεις και ψυχαγωγία για όλη την οικογένεια. Τα καφέ και τα εστιατόρια του εκπτωτικού χωριού προσφέρονται για ένα ευχάριστο διάλειμμα για καφέ ή φαγητό, ενώ τις Κυριακές 22 και 29 Νοεμβρίου, το Παιδικό Εργαστήρι περιμένει τους μικρούς φίλους με χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες, face painting και θεατρικό παιχνίδι.

Και για ακόμα περισσότερο έξυπνο shopping, την Κυριακή 29 Νοεμβρίου τα καταστήματα του Designer Outlet Athens, θα είναι ανοιχτά από τις 11:00 έως τις 20:00, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να ανακαλύψουν τις αγαπημένες τους επιλογές και να επωφεληθούν από τις Black Friday προσφορές.

Από τις νέες προσθήκες στην γκαρνταρόμπα μέχρι τις πρώτες ιδέες για χριστουγεννιάτικα δώρα, το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens γίνεται ο ιδανικός προορισμός για έξυπνες αγορές και μια ξεχωριστή βόλτα για όλη την οικογένεια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε το βίντεο εδώ.

Designer Outlet Athens. Έχει όλα όσα αγαπάς!

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τo: www.designeroutletathens.gr.